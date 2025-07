Evo što je Tucak u trenucima krize vikao s klupe. Sve je objasnio nakon drame protiv Grka

Da se po jutru uvijek ne poznaje kakav će biti dan, vidjelo se i u trećem nastupu naših vaterpolista na Svjetskom prvenstvu u Singapuru. Nakon očajnog ulaska u utakmicu s Grcima (0:3) naši su na koncu ipak uspjeli pobijediti (10:9), osiguravši tako izravan prolaz u četvrtfinale.

A krenuli su naši katastrofično. Grčki centri u tri minute iznuđuju tri igrača više, a njihovi vanjski igrači sva tri uspijevaju realizirati (0:3). U tim trenucima hrvatski izbornik Ivica Tucak je bjesnio vičući:

– Pa što je ovo!? Što je ovo!?

Na prvi hrvatski pogodak čekalo se pet minuta i 18 sekundi, a postigao ga je Butić, no Grci zabijaju još jedan pa se na mali odmor odlazi s priličnim hrvatskim zaostatkom (1:4). Ipak, na veliki odmor odlazi se s tek minimalnom prednošću Grka (5:6), ali i dojmom da se Hrvatska potpuno vratila u utakmicu. A najbolje se to vidjelo u trećoj četvrtini koju naši, uz dva pogotka Žuvele i dvije realizacije igrača više (Butić, Fatović), dobivaju s 4:1.

FOTO Donna Vekić s cvijećem u rukama čekala da avion otvori vrata. Evo tko je zaslužio takav doček

Sva četiri plivanja našima

Nakon i četvrte osvojene lopte u plivanju (ovaj put je to bio Bukić), imali su naši početkom posljednje četvrtine dvije prilike (s igračem više) otići na tri pogotka razlike, ali u tome nisu uspjeli. No, zahvaljujući prvenstveno dobroj obrani i raspoloženom Bijaču (15 obrana), naši uspijevaju obraniti stečenu prednost. Naš jedini pogodak u posljednjoj dionici postigao je Fatović (10:8), a deveti grčki pogodak postigao je Skoumpakis i to iz jednog odbijanca od Bijačevih ruku. Zbilo se to tri i pol minute prije kraja, a u tom vremenu više nije postignut niti jedan pogodak. Čak ni iz situacija s dva igrača više koje su imale obje momčadi.

Grci su pak imali pokušaj za izjednačenje, no i da je Genidounias zabio, Hrvatska bi i dalje bila pobjednik najizjednačenije skupine SP-a stoga su svi naši igrači, pa tako i izbornik, isticali vrijednost pobjede koja se izbori i kada ne briljirate.

– Najvažnije je da smo se nakon lošeg ulaska uspjeli resetirati te smo se korak po korak vratili protiv jedne iznimno ozbiljne momčadi. Ispunili smo ono što smo željeli od prvog dijela Prvenstva, a to je prvo mjesto u skupini – kazao je Marko Bijač, koji je pohvalio grčkog vratara Tzortzatosa (11 obrana) koji uspješno mijenja izostalog prvog vratara Zerdevasa.

– Kao što ste mogli vidjeti, on je fantastično zamijenio svog kolegu pa na toj poziciji Grci nisu nimalo zakinuti.

Važnu ulogu opet je odigrao Zvonimir Butić, strijelac dva pogotka i odličan u obrani:

– Početkom utakmice nedostajalo nam je agresivnosti na igraču manje. Kasnije smo čak mogli možda razriješiti pitanje pobjednika, no meni je ispala lopta na dva igrača više, a još pokojeg igrača više nismo iskoristili. Srećom, slomili smo ih ritmom pa su počeli promašivati zicere, nisu više uspijevali igrati organizirane napade kao na početku kada su nam zadavali probleme s ta dva svoja centra.

Najkritičniji je, po običaju, bio izbornik Tucak.

– Nismo izgledali dobro ni naprijed ni nazad, no pokazali smo da znamo i tada dobiti utakmicu i to je najveći kapital. Prvi cilj smo ostvarili, a to je izravan plasman u četvrtfinale, no to nije još uvijek ništa krucijalno, ništa od onoga što nas zanima. Sad imamo famozna četiri dana da se pripremimo za četvrtfinale.

Tucak umalo eliminiran

A u toj utakmici protiv Mađarske (koja je izgubila od Španjolske 9:10) ili Rumunjske ulog će biti vrlo visok – zona medalje ili razigravanje za peto mjesto – a malo je nedostajalo da je ne vodi Tucak. Naime, njemu je australski sudac Hodgers dosudio izravni crveni karton, no koleginu pogrešku ispravio je španjolski arbitar Gomez, pokazavši mu samo žuti karton.