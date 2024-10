Kapetan Osijeka: Bjelica će sigurno motivirati igrače Dinama protiv nas

Iz Osijeka nema velikih najava pred nedjeljno gostovanje kod Dinama (16 sati), cilj je odigrati što bolju utakmicu, a ako se ukaže prilika...

– To će biti utakmica u kojoj imamo vjeru u našu ekipu, identitet koji gradimo. Dinamo je razina Lige prvaka, a da im se suprotstavi, bit će potreban najbolji nogomet koji možemo pružiti u ovom trenutku – kazao je trener Osijeka Coppitelli.

Kapetan bijelo-plavih Vedran Jugović ne misli kako je Osijek bez šansi.

– Sigurno da će Dinamo biti motiviran od strane našeg bivšeg trenera. Dinamo ima naviku pobjeđivanja, osvajanja titula, sada su u prvenstvu u zaostatku i s te strane njima neće nedostajati motiva. Ali ni s naše strane motiv neće biti upitan. Naša šansa mogla bi biti njihovo pražnjenje nakon europskog nastupa, a pokazali smo već ove sezone kako im možemo parirati i u utakmici na Opus Areni koja se riješila u zadnjim sekundama. U puno utakmica mi smo pokazali kako možemo igrati s njima, nažalost u velikoj većini tih utakmica nismo uzeli ono što smo zaslužili. Imamo svoje adute, kvalitetu, puno bolje izgledamo nego na početku sezone i na tom valu dobrih rezultata i samopouzdanja možemo biti dosta kvalitetni – kazao je Jugović.

Osijek je preko tjedna uz dosta muke s 2:1 u kupu pobijedio požešku Slavoniju, a Jugoviću je ta utakmica otvorila jednu drugu temu.

– Činjenica je bila da nije bilo dobro i ne treba od toga bježati, lopta nije htjela u gol, a to je stvar fokusa i koncentracije. Mora to biti puno, puno bolje... Ali druge me stvari smetaju. Imam 270 službenih utakmica za ovaj klub, toliko utakmica teško je i odgledati a kamoli odigrati, a za nekoga tko je tu rođen i odrastao, koji voli ovaj klub, malo me nekada naš mentalitet boli jer mislim da nismo dovoljno cijenjeni u hrvatskoj sportskoj javnosti. Imam osjećaj kao da jako puno ljudi jedva čeka da nama bude loše, pa i među našim navijačima. Dajemo povod drugima. Smeta me to – zaključio je Jugović.