Bivši vatreni podijelio priču o Mandži: 'Izludio je nizozemsku legendu. Htio ga je mlatiti u tunelu'

Više od 17 godina je prošlo otkako je Dinamo upisao jednu od najvećih europskih pobjeda u povijesti kluba. Velika pobjeda u Ligi prvaka nad Red Bull Salzburgom u srijedu (0:2) podsjetila je mnoge na 4. listopada 2007. godine kada su u produžecima maksimirski dečki srušili Ajax (2:3) i ušli u Ligu Uefe. Tada je na terenu bio i bivši hrvatski reprezentativac Gordon Schildenfeld (39). Prisjetio se Marija Mandžukića i nizozemske legende Jaapa Stama te podijelio malo poznatu priču.

"Udarao je Jaapa Stama u svoje vrijeme, a on ga je htio izmlatiti u tunelu. To je Mandžo, on je takav lik. Dobar, fantastičan igrač. Igramo u Amsterdamu, valjda je Jaap Stam na njemu stalno bio, udarali su se i tako to. Dolazi zadnji korner, okrenuo se, pogledao gdje je Mandžo, a on se potapšao po bedru i pitao: 'Mene tražiš?'. Sudac je svirao kraj, a Stam ga je tražio u tunelu. Trčao je, a mi smo umirali od smijeha. Izludio ga je", ispričao je u Podcast Inkubatoru.

Mandžukić je već u toj prvoj od tri sezone u plavome dresu dao naslutiti kolika je klasa te da se može vinuti u nogometni vrh. "Takav je Mandžo, igra svoj nogomet i znaš da ćeš dobiti svoje. Svaki trening u željeznim kopačkama, a na betonu te samo pogleda i ide dalje, a ti paziš da te ne nagazi. To su bolovi, pucaju kosti", ispričao je nekadašnji reprezentativac. Rođeni Šibenčanin, jednu je sezonu igrao za Dinamo te potom otišao u Bešiktaš.

Do kraja karijere je zamijenio mnoge klubove. Igrao je za Duisburg, Sturm Graz, Eintracht, Dinamo Moskvu, PAOK, Panathinaikos, da bi se vratio u Dinamo od 2015. do 2017. godine. Potom se preselio u Anorthosis, Šibenik i umirovio se u Aris Limassolu. Za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nastupio je 29 puta te postigao jedan gol.