Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 15
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠTO ĆE ODLUČITI?

Gattuso ostaje na klupi Italije? Predsjednik saveza moli ga da ne ode nakon katastrofe u Zenici

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Finals - Bosnia and Herzegovina v Italy
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
01.04.2026.
u 01:49

"Moram čestitati Rinu Gattusu; pokazao je da je sjajan trener i kako bih otklonio svaki nesporazum, zamolio sam ga da ostane na svojoj poziciji", rekao je Gravina na konferenciji za novinare

Predsjednik Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), Gabriele Gravina, zatražio je od Gennara Gattusa da ostane izbornik reprezentacije unatoč porazu od Bosne i Hercegovine u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2026. nakon izvođenja jedanesteraca(1-1 nakon produžetaka, 4-1 na jedanaesterce).

"Moram čestitati Rinu Gattusu; pokazao je da je sjajan trener i kako bih otklonio svaki nesporazum, zamolio sam ga da ostane na svojoj poziciji", rekao je Gravina na konferenciji za novinare.

"Isto vrijedi i za Gigija (Buffona, glavnog izbornika reprezentacije) i ostatak trenerskog stožera", nastavio je.

"Vidjeli ste utakmicu, nema se puno toga za dodati. Izbornik (Gattuso) je svoje igrače nazvao herojima; dali su sve od sebe. Razumijem da moramo izvući potrebne zaključke, ali s tehničkog stajališta moramo sve sačuvati 100 posto", rekao je čelnik talijanskog nogometa.

Na pitanje o komentarima svog predsjednika, Gattuso, koji je na dužnosti od prošlog lipnja, odbio je razgovarati o svojoj budućnosti: "Iskreno, danas se čini reduktivnim i neprimjerenim govoriti o mojoj budućnosti. Ovdje moramo razgovarati o Italiji, dresu Azzurra, ovom trećem uzastopnom neuspjehu u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Zaslužili smo nešto više. Moja budućnost je nebitna."

Buffon je sa svoje strane izjavio da će ostati na svojoj poziciji do sljedećeg lipnja: "Vidjet ćemo što će se tada dogoditi", rekao je bivši kultni vratar talijanske reprezentacije.
Ključne riječi
BiH Italija Gennaro Gattuso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!