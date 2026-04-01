VIDEO Je li Hrvatska brutalno oštećena? Sudac je za ovo Brazilu dao penal

Hrvatska nogometna reprezentacija pružila je snažan otpor Brazilu u prijateljskoj utakmici u Orlandu, no na kraju je poražena s 3:1 u susretu koji će ostati upamćen po kontroverznoj sudačkoj odluci u samoj završnici. Izabranici Zlatka Dalića pokazali su karakter i vratili se u utakmicu, ali je snove o povoljnom rezultatu srušila odluka američkog suca Armanda Villarreala koja je Brazilu "poklonila" pobjedu. Snimku pogledajte OVDJE.

Prvo poluvrijeme obilježio je Dominik Livaković s nekoliko sjajnih obrana, no kapitulirao je u sudačkoj nadoknadi kada je Danilo zabio za 1:0 nakon brzog protunapada. U drugom dijelu Hrvatska je bila bolji suparnik, a pritisak se isplatio u 84. minuti. Toni Fruk, koji je unio svježinu u igru, odlično je ubacio, a Lovro Majer je iskoristio smušenost brazilske obrane i pogodio za izjednačenje 1:1. U tom se trenutku činilo da će Vatreni ostati neporaženi na američkoj turneji.

Ipak, slavlje je bilo kratkog vijeka. Samo dvije minute nakon Majerovog gola, u 86. minuti, dogodio se ključni trenutak utakmice. Brazilski napadač Endrick pao je u šesnaestercu nakon duela s Josipom Šutalom, a sudac Villarreal odmah je pokazao na bijelu točku. Ponovljene snimke otkrile su da je kontakt bio iznimno blag i da intenzitet vjerojatno nije bio dovoljan za najstrožu kaznu, no unatoč žestokim protestima hrvatskih igrača, odluka nije promijenjena.

Odgovornost je preuzeo Igor Thiago i u 88. minuti sigurno realizirao jedanaesterac za vodstvo Brazila 2:1. Taj pogodak potpuno je slomio hrvatsku momčad, koja je u sudačkoj nadoknadi primila i treći gol. Konačnih 3:1 postavio je Gabriel Martinelli iz kontre u 92. minuti. Tako je Hrvatska završila američku turneju porazom, nakon što je prethodno pobijedila Kolumbiju, a sada se okreće pripremama za Svjetsko prvenstvo i susretima s Belgijom i Slovenijom.