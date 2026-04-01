VIDEO Je li Hrvatska brutalno oštećena? Sudac je za ovo Brazilu dao penal

Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 22
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROCIJENITE SAMI

Je li Hrvatska brutalno oštećena? Sudac je za ovo Brazilu dao penal

Screenshot Nova TV
VL
Autor
vecernji.hr
01.04.2026.
u 04:24

Hrvatska je poražena od Brazila 3:1 u Orlandu, no utakmicu je obilježila vrlo dvojbena odluka američkog suca Armanda Villarreala koji je u 88. minuti dosudio jedanaesterac za Brazilce pri rezultatu 1:1

Hrvatska nogometna reprezentacija pružila je snažan otpor Brazilu u prijateljskoj utakmici u Orlandu, no na kraju je poražena s 3:1 u susretu koji će ostati upamćen po kontroverznoj sudačkoj odluci u samoj završnici. Izabranici Zlatka Dalića pokazali su karakter i vratili se u utakmicu, ali je snove o povoljnom rezultatu srušila odluka američkog suca Armanda Villarreala koja je Brazilu "poklonila" pobjedu. Snimku pogledajte OVDJE.

Prvo poluvrijeme obilježio je Dominik Livaković s nekoliko sjajnih obrana, no kapitulirao je u sudačkoj nadoknadi kada je Danilo zabio za 1:0 nakon brzog protunapada. U drugom dijelu Hrvatska je bila bolji suparnik, a pritisak se isplatio u 84. minuti. Toni Fruk, koji je unio svježinu u igru, odlično je ubacio, a Lovro Majer je iskoristio smušenost brazilske obrane i pogodio za izjednačenje 1:1. U tom se trenutku činilo da će Vatreni ostati neporaženi na američkoj turneji.

Ipak, slavlje je bilo kratkog vijeka. Samo dvije minute nakon Majerovog gola, u 86. minuti, dogodio se ključni trenutak utakmice. Brazilski napadač Endrick pao je u šesnaestercu nakon duela s Josipom Šutalom, a sudac Villarreal odmah je pokazao na bijelu točku. Ponovljene snimke otkrile su da je kontakt bio iznimno blag i da intenzitet vjerojatno nije bio dovoljan za najstrožu kaznu, no unatoč žestokim protestima hrvatskih igrača, odluka nije promijenjena.

Odgovornost je preuzeo Igor Thiago i u 88. minuti sigurno realizirao jedanaesterac za vodstvo Brazila 2:1. Taj pogodak potpuno je slomio hrvatsku momčad, koja je u sudačkoj nadoknadi primila i treći gol. Konačnih 3:1 postavio je Gabriel Martinelli iz kontre u 92. minuti. Tako je Hrvatska završila američku turneju porazom, nakon što je prethodno pobijedila Kolumbiju, a sada se okreće pripremama za Svjetsko prvenstvo i susretima s Belgijom i Slovenijom.
Ključne riječi
penal Brazil hrvatska nogometna reprezentacija

Komentara 1

Pogledaj Sve
ID
Ivo_didin
05:07 01.04.2026.

Endrick za ovo ni kod gospođe supruge ne bi dobio penal!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!