Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 16
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KONAČNO

Jedna se reprezentacija nakon 52 godine vraća na Svjetsko prvenstvo

FIFA World Cup - Inter-Confederation Playoffs - Final - DR Congo v Jamaica
ELOISA SANCHEZ/REUTERS
VL
Autor
Sanja Sokol/Hina
01.04.2026.
u 03:01

'Leopardi' će tako na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja, igrati u skupini K uz Kolumbiju, Portugal i Uzbekistan

Nogometaši Demokratske Republike Kongo osigurali su nastup na Svjetskom prvenstvu pobijedivši Jamajku s 1-0 nakon produžetaka u utorak u Guadalajari u Meksiku.

Gol iz kornera Axela Tuanzebea u 100. minuti osigurao je povijesnu drugu kvalifikaciju za zemlju, nakon kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 1974. u Zairu.

'Leopardi' će tako na Svjetskom prvenstvu, koje zajednički organiziraju Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada od 11. lipnja do 19. srpnja, igrati u skupini K uz Kolumbiju, Portugal i Uzbekistan.

Razočaranje je ogromno za Jamajku, koja je bila blizu izravnog plasmana u svojoj CONCACAF zoni, a također je ciljala na svoj drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon izdanja 1998. u Francuskoj.
Ključne riječi
nogomet SP 2026. Kongo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!