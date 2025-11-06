Naši Portali
JAKA PORUKA

Boysi na kraju utakmice izvjesili poruku u čast legendi i sve rekli o povijesnom debaklu Dinama

Zagreb: Navijači na utakmici GNK Dinamo - Celta Vigo
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
06.11.2025.
u 21:06

Nakon što su u prvom kolu porazili Fenerbahče sa 3-1, potom identičnim rezultatom na gostovanju slavili protiv Maccabi Tel Aviva, a u trećem kolu remizirali protiv Malmoa (1-1), "Modri" su u četvrtom kolu doživjeli težak poraz od španjolske Celte.

U susretu 4. kola Europske lige Dinamo je pred 17.000 gledatelja na stadionu Maksimir izgubio od Celte Vigo sa 0-3 upisavši prvi poraz, dok je španjolski sastav ostvario treću europsku pobjedu.

Dinamo je odigrao vrlo lošu utakmicu koja se upisala u povijest s negativnim rekordom. Prvih 45 minuta je bilo vjerojatno najgorih 45 minuta Dinama unatrag puno godina, a nikada nisu plavi gubili 0:3 u europskom natjecanju u Maksimiru i to na poluvremenu.

Dinamo je ovim porazom samo potvrdio da se nalazi u velikoj krizi i da posljednji rezultati nisu nikakva slučajnost. Prije nekoliko dana preminula je legenda plavih Rudi Belin, a Boysi su transparentom nakon utakmice odali počast velikanu, ali su i sve rekli o Dinamu.

- I tak Rudi, u zadnje vrijeme ti igramo tak-tak. Eto, danas smo zgubili - poručili su. 

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata
Ključne riječi
Europska liga Celta Vigo Dinamo

