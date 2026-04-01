Kada je vratar najraspoloženiji pojedinac, onda to upućuje na samo jedan zaključak: da je njegova momčad iskazala popriličnu dozu slabosti, osobito u obrambenim reakcijama. Takav je razvoj događaja u prvom poluvremenu zadesio Hrvatsku u Orlandu. Formacija s trojicom igrača u obrani, ovoga puta sa Šutalom, Vuškovićem i Ćaletom-Carem, te Stanišićem i Perišićem na wing-bekovima, bezuspješno se odupirala rastrčanim, nadahnutim Brazilcima.

Zapravo se teško prisjetiti kada je neki suparnik vatrenih s takvom lakoćom nizao šanse, razvlačeći našu obranu, dovodeći je praktički do svršenog čina. U kojemu je Brazilce nevjerojatnim reakcijama na golu razoružavao Dominik Livaković; najprije je fantastično obranio šut Danila, potom Joaoa Pedra, te na kraju i Cunhe. I bilo bi to Livakovićevo poluvrijeme za čistu desetku da se u sudačkoj nadoknadi nije dogodila kontra Brazila, u kojoj je Danilo Oliveira bio neumoljiv, a čak i svemogući Dominik nemoćan.

Hrvatska je u drugom poluvremenu, kada je na travnjaku u Orlandu nastupila promenada, a intenzitet i naboj splasnuli, ipak popravila dojam, pa onda u završnici i izjednačila omjer. U sjajno izvedenoj kontri Lovro Majer je zabio za 1:1, no nažalost odmah je uslijedio novi šok; jedanaesterac za Brazil, a onda i konačna presuda pogotkom Igora Thiaga. Potom je i Martinelli u sudačkoj nadoknadi zabio za uvjerljivu pobjedu Brazila.

Iako niti jedan poraz nije poželjan i ugodan, ovaj od Brazila ipak spada u kategoriju prihvatljivih. Jer, on sigurno neće na bilo koji način poremetiti pozitivno ozračje unutar našeg tabora, a opet – dovoljno je upozoravajući, čak i koristan. Taj poraz – od selekcije koja po koncentratu skupocjenih celebrityja spada u sam svjetski vrh – u nevažnoj je prijateljskoj utakmici Daliću ukazao na slabe točke njegovog sustava, odnosno na čemu će se temeljiti priprema za sudbinsku utakmicu s jednako moćnim Englezima na otvaranju Svjetskog prvenstva. Bio je ovo prvi poraz Hrvatske nakon godinu dana.

Hrvatska se tako s američke turneje vraća s polovičnim učinkom, sigurno i puna dojmova, a izbornik vjerojatno zadovoljan, ali ipak s knedlicom u grlu. Naime, kada mu se u potpunosti oporave Kovačić i Gvardiol, Dalić će se dvojici reprezentativaca iz Orlanda morati – zahvaliti.