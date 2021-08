I TO NA STADIONU

Kamere sve snimile: Pijani nogometaši uhvaćeni u vrućem klinču s četiri djevojke

Nogometaši su ostavili mobilne telefone kako netko ne bi snimio orgije. No, na jednu stvar su zaboravili - nadzorne kamere koje su snimile sve, od odnosa do trčanja golih nogometaša. Razuzdana grupa na stadion je došla iza ponoći, a ostala sve do pet.