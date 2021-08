Poznati Hrvat otvoreno: Nudili su mi 36.000 kuna godišnje dok sam živ, samo da dam ostavku...

Nikola Dragaš, predsjednik Sportskog saveza grada Zagreba, sazvao je 59. sjednicu Upravnog odbora, no od 13 članova nije došao nijedan. Da, dobro ste pročitali. Nijedan.

– Ne znam što reći nego da su me svi napustili. Očekivao sam barem neke, no sada će se svi izvlačiti da su godišnji odmori. Nema veze, kad prođe vrijeme, sazvat ću opet sjednicu Upravnog odbora. Neće me moći ignorirati tako dugo – kaže Nikola Dragaš, koji je umjesto sjednice Upravnog odbora održao konferenciju za novinare.

– Sve sam manje-više rekao medijima u protekla dva dana. Ono što me najviše boli jest činjenica da su mi nudili novac da dam ostavku. Nudili su mi 36.000 kuna godišnje, sve dok sam živ. Nisam htio pristati na to – istaknuo je Dragaš.

Tko vam je nudio novac?

– Vjekoslav Šafranić i Marko Kallay – nije tajio Dragaš.

Jeste li u međuvremenu kontaktirali s novim gradonačelnikom Tomaševićem?

– Zvao sam njegov ured i zakazao sastanak. Sada čekam prvi slobodni termin – kaže Nikola.

Nova struja želi vas što hitnije smijeniti kako bi se što prije održali izbori i kako bi novi predsjednik ušao u razgovore s Gradom koji uskoro dijeli budžet za 2022. godinu, a radi se o oko 135 milijuna kuna.

– Oni se žure jer žele raspisati izbore tako da nitko ne zna. Ali, vjerujem da će se pronaći još pokoji kandidati za mjesto predsjednika SSGZ-a osim Šafranića – misli Dragaš.

Nije tajna da će se kandidirati Branimir Bašić, koji je već jednom bio na mjestu predsjednika, tadašnjega Zagrebačkoga športskog saveza. Bio je izabran 2012. godine, a zanimljivo je da mu je tada protukandidat bio Tomislav Grahovac, današnji predsjednik Hrvatskoga rukometnog saveza. Bašić dolazi iz veslanja, sporta koji nam je s Olimpijskih igara u Tokiju donio zlato i broncu.

