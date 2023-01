Kako se iz talenta rađaju legende: Poput nasljeđa od milijun dolara, možeš ga oploditi, ali i spiskati

Slutite li što je zajedničko umjetniku i izumitelju Leonardu da Vinciju, slikaru i kiparu Michelangelu, astronomu Galileiju, dramatičaru Shakespeareu, fizičaru Newtonu, glazbenicima Mozartu i Beethovenu, izumitelju Tesli, teoretičaru fizike Einsteinu, nogometašu Peleu, šahistu Kasparovu, skijašici Janici Kostelić...?



Genijalci su to iz vrlo različitih povijesnih razdoblja, a različite su i njihove vokacije i dometi, no jedno im je zajedničko. Svi su rođeni s darom od Boga, svi su bili iznadprosječno daroviti za ono u čemu su se na koncu ostvarili i svi su svoje talente realizirali do mjere da su mijenjali svijet u kojem su živjeli ili sport kojim su se bavili. Kao sportski novinar čiji počeci karijere sežu u 80-e godine prošlog stoljeća, često sam se susretao s procjenama da je netko za pojedini sport izrazito talentiran.