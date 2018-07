Jurčić otkrio tko će odigrati važnu ulogu prije utakmice s Rusijom

PNakon ovakve utakmice treba samo čestitati, a ne previše cjepidlačiti o igri, sad možemo malo uživati u euforiji. Jer, na kraju smo zasluženo pobijedili, iako je naša igra kao i utakmica išla gore-dole. No, bolja smo momčad od Danske i valjda je nogometni Bog pravde odlučio da mi idemo dalje nakon svih ovih šokova.

Ako se sjećate, kad smo pobijedili Island rekao sam što će nam se dogoditi, da će utakmica s Danskom biti krizna. K tome, tempirali smo formu za prve dvije utakmice, naš je prvi i normalni cilj bio da prođemo skupinu i normalno je dođe kriza u trećoj ili četvrtoj utakmici.

Uza sve to, koliko sam vidio, igralo se po jako teškim uvjetima, zrak je bio ‘težak’ i zbog svega toga u zbroju ostali smo bez energije. Više nije bilo naše igra, nije bilo dobrog pasa i nakon već 20 minuta ušli smo u ‘ljigavu’ utakmicu, u sporu utakmicu i toga sam se bojao jer to je odgovaralo Dancima, bojao da još ne primimo nekakav gol, a bilo je jasno da smo fizički pukli i onda ne znam kako bismo se vratili.

Srećom, ostalo je do kraja ovako. I sad samo odmor i odmor, to je sad osnova svega. Treba vratiti momčad, mislim u fizičkom smislu, kvaliteta nije problem, nju imamo. Jedino je važno vratiti energiju.

Sad idemo na Ruse i dobro je što su i oni igrali 120 minuta protiv Španjolske, oni su jedva fizički završili utakmicu. S Islandom smo odmorili dosta igrača, ja bih volio da smo mogli i više. No, dobili smo u toj utakmici nekoliko igrača koji bi nam sad mogli jako koristiti protiv Rusije, mogli bi nam donijeti dobre stvari.

[video: 25623 / ]

Ono što je dobro, ovakva pobjeda, kad dobiješ u ovakvoj drami, onda se dodatno digne atmosfera, to zna potisnuti i umor, jednostavno zaboraviš na njega.

Naravno da je bilo napeto kod jedanaesteraca, strašan je to pritisak na igrača. Oni koji to nisu probali, ne znaju kako je to, dobar dio igrača sve to napravi kroz maglu. niti zna kako je pucao, kako je postavio loptu. Samo vrhunski majstori ili oni koji se lakše nose s pritiskom to lakše izvedu.

Na Modriću se vidjelo, kod onog jedanaesterca pred kraj utakmice, da je iscrpljen, a kad si tako umoran, onda fali i koncentracije. Kod toga jedanaesterca se prerano ‘otvorio’ i Schmeichel je to obrani, slično je kasnije napravio i Pivarić. No, pustimo sad to, treba slaviti. I svaka čast Luki kad je odlučio ponovno pucati, a po glavi ti se ‘vrzma’ onaj prvi promašaj.

Velika je ovo pobjeda i želim čestitati igračima, stožeru i svima koji su oko reprezentacije i na bilo koji način sudjeluju u svemu ovome.

Ne želim pričati na način - sad nam je otvoren put. Je, otvoren nam je put na utakmicu s Rusijom. A to će opet biti teška utakmica, oni će igrati zatvoreno, isto kao protiv Španjolske, bit će to još jedna teška utakmica, nadam se da će vremenski uvjeti biti bolji u Sočiju. Nama treba ritam protiv Rusa, ritmom smo dobili Argentinu i Nigeriju, treba nam ta energija da bismo dobili Rusiju.

I zato sad veliku utakmicu prije Rusa moraju odigrati naši maseri, liječnici, kondicijski treneri da bi igrače fizički vratiti jer je bilo očito da su ‘puknuli’. Nadam se da će efekt sreće zbog pobjede dio te energije vratiti, ali na tome je ključno sada raditi prije četvrtfinalne utakmice.