Pogledajte Bilićeve reakcije tijekom utakmice i kako je 'spustio' kolegi!

Veliki uspjeh postigli su sinoć hrvatski nogometaši koji su pobijedili Dansku nakon jedanaesteraca i prošli u četvrtfinale Svjetskog prvenstva. Hrvatski nogometaši 20 godina nisu prošli skupinu na Mundijalu, a sad su u Rusiji ostvarili i to i otišli korak dalje.

Utakmica protiv Danaca bila je izuzetno teško, borbena s obje strane i s dramatičnim završetkom kao u filmovima. Srećom, na kraju smo mi bili ti koji su slavili i otišli dalje.

[video: 25626 / ]

Svi koji smo utakmicu gledali sa strane bili smo puni emocija, teško smo sve proživljavali, a tako je bilo i Slavenu Biliću. Bivši hrvatski izbornik trenutačno radi kao stručni komentator, ali nije mogao sakriti emocije tijekom utakmice. Voditelj je pohvalio Bilića za takvu reakciju, rekavši da je to ljudska, prirodna reakcija i da gledatelji to vole.

Nakon susreta Bilić se našalio s kolegom iz Irske Martinom O'Neillom.

Bit of needle between Bilic and Martin O’Neill pic.twitter.com/gdkeaBjTc2