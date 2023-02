Juranović nakon partije karijere: Tko god je sljedeći, morat će preživjeti ove navijače

23 February 2023, Berlin: Soccer: Europa League, 1. FC Union Berlin - Ajax Amsterdam, knockout round, intermediate round, second legs, An der Alten Försterei. Berlin's Robin Knoche applauds with Josip Juranovic (r) after the victory and entry into the round of 16. Photo: Andreas Gora/dpa Photo: Andreas Gora/DPA

Foto: Andreas Gora/DPA