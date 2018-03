Meni odgovara bude li izbornik probao varijantu s ofenzivnim bekovima

Svi su sretni što smo se opet okupili i jako su dobro raspoloženi, ozračje je dobro kao i uvijek i jedva čekamo krenuti s treninzima, kazao je nakon prvog treninga u Miamiju lijevi branič hrvatske nogometne reprezentacije Josip Pivarić.

Hrvatska nogometna selekcija pod vodstvom izbornika Zlatka Dalića priprema se za prijateljske oglede s Peruom i Meksikom, a okupljanje u Sjedinjenim Američkim Državama prvo je nakon uspješno odrađenog doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Grčke. Pivarić kraju privodi sezonu u kijevskom Dinamu te je zadovoljan svojim statusom.

- Igram konstantno i mislim da sam iz utakmice u utakmicu sve bolji. Nadam se da ću tako i nastaviti, sretan sam i zadovoljan, a zdravlje me služi. U Europskoj ligi ispali smo od Lazija, koji je zasluženo prošao dalje, bez obzira na to što smo imali dobar rezultat iz prve utakmice. Ušli smo u polufinale Kupa, a u prvenstvu malo zaostajemo za Šahtarom - kaže Pivarić.

Izbornik Dalić želio je snažne provjere uoči Svjetskog prvenstva. Slažu li se igrači s njime?

- Definitivno se slažem s izbornikom. Peru i Meksiko bit će dvije prave utakmice, a lijepo je igrati s jačim suparnicima, pogotovo u dobrom ambijentu. Mi sami od sebe uvijek očekujemo pobjede, to nam je uvijek cilj, a eventualni uspjesi dat će nam dodatno samopouzdanje - dodao je Pivarić.

U lipnju slijede okršaji s Brazilom i Senegalom, a u Rusiji čeka Messijeva Argentina.

- Suvišno je pričati o Messijevim kvalitetama, radi se o jednom od najboljih igrača svih vremena. Pokušat ćemo ga anulirati koliko god je to moguće. Brazil, Peru i Meksiko gaje sličan stil kao i Argentina, no ključno je da budemo zdravi i orni, da razmišljamo o svom načinu igre te ispunjavamo izbornikove ideje. Budemo li isprobavali varijantu s ofenzivnim bekovima, meni odgovara - a prihvatit ćemo sve što izbornik stavi pred nas. To će pokazati pravo lice Hrvatske - rekao je Josip.

Prva je na repertoaru, međutim, Nigerija.

- Ta će prva utakmica mnogo toga odrediti. Svaka je važna, naravno, no dobar start u skupini uvelike određuje smjer cijelog natjecanja. Pripremit ćemo se na najbolji mogući način - zaključio je Josip Pivarić.

Prvi je trening u Miamiju zbog želučanih problema propustio tek Andrej Kramarić.