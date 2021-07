Josip Glasnović nije uspio obraniti zlato u gađanju letećih meta: 'Nekad je 120 pogodaka bilo dovoljno za finale'

Nakon što su hrvatski strijelci u Londonu 2012. i Riu 2016. osvajali zlatne medalje u gađanju letećih meta, taj je uspjeh izostao u Tokiju. Ne samo da nismo obranili zlato, već se Josip Glasnović, branitelj zlata iz Brazila, nije se uspio plasirati ni u finale. Bio je na kraju 22.

– Nisam se plasirao u finale, ali jako sam dobro pucao, 120 pogodaka od 125 pokušaja je vrlo dobar rezultat, to sam ‘puknuo’ u kvalifikacijama Rija i tada mi je garantirao finale, ali u Tokiju su mi falila još dva pogotka. Rezultati su iznimno visoki, za jedno mjesto u finalu raspucavalo je njih čak šest – rekao je Josip.

U finalu smo gledali nadmetanje dva Čeha, Jirija Liptaka i Davida Kosteleckog. Nakon deset serija bili su izjednačeni, na 43 pogotka (olimpijski rekord). Uslijedilo je raspucavanje u kojem je Liptak slavio sa 7:6 i tako osvojio zlato. To mu je najveći uspjeh u karijeri, nakon što je dva puta bio brončani na svjetskim prvenstvima (2010. i 2017.). Kostelecky je prije ovog srebra bio zlatni na OI 2008. i četvrti u Riju. Britancu Matthewu Johnu Cowardu Holleyu s 33 pogotka pripala je bronca.

Hrvatski strijelci naviknuli su nas na medalje još tamo od Pekinga, 2008. godine kada je Snježana Pejčić bila brončana u gađanju zračnom puškom. U Londonu i Riju zlatni su bili trapaši Giovanni Cernogoraz i Josip Glasnović, no toj seriji mogao bi doći kraj u Tokiju. Ostale su još dvije prilike, u gađanju MK puškom 3x40 metaka u kojem će nastupiti Snježana Pejčić i Petar Gorša. Mnogi su upravo Gorši u trostavu prognozirali medalju i vjerujemo da on to može, no puno stvari mora se posložiti tog dana. Ne treba otpisati ni Snježanu Pejčić...

