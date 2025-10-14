Naši Portali
KVALIFIKACIJE

Još jedna reprezentacija osigurala plasman na svjetsku smotru

FIFA World Cup - AFC Qualifiers - Group A - Qatar v United Arab Emirates
IBRAHEEM AL OMARI/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.10.2025.
u 22:27

U četvrtom krugu kvalifikacija sudjelovalo je šest trećeplasiranih i četvrtoplasiranih momčadi iz trećeg kruga podijeljeno u dvije skupine od po tri momčadi

Nogometna reprezentacija Katra izborila je plasman na SP 2026. godine nakon što je osvojila prvo mjesto u skupini A četvrtog kruga azijskih kvalifikacija.

Već ranije je šest azijskih reprezentacija izborilo plasman na World Cup, Australija, Iran, Japan, Jordan, Južna Koreja i Uzbekistan, a njima se sada pridružio i Katar.

U četvrtom krugu kvalifikacija sudjelovalo je šest trećeplasiranih i četvrtoplasiranih momčadi iz trećeg kruga podijeljeno u dvije skupine od po tri momčadi. Momčadi su igrale jedna protiv druge, a pobjednici svake skupine izborili su plasman na SP, dok drugoplasirani iz svake skupine idu u peti krug.

Na turniru skupine A u Al Rayyanu sudjelovali su domaćin Katar, te Ujedinjeni Arapski Emirati i Oman, a na koncu je slavio Katar.

U prvom susretu 8. listopada Oman i Katar su odigrali 0-0, tri dana kasnije UAE su porazili Oman sa 2-1, a u odlučujućem dvoboju za SP Katar je porazio UAE sa 2-1.

 

Domaćin je poveo 2-0 golovima Boualema Khoukhija (49) i Pedra Miguela (74). Katar je u 90. minuti ostao s igračem manje nakon što je isključen Tarek Salman, a UAE je u osmoj minuti nadoknade smanjio golom Sultana Adila.

Katar je postao 24. reprezentacija koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu koje će iduće godine organizirati SAD, Meksiko i Kanada.

Katarcima je to drugi plasman na World Cupu nakon prošlog SP-a koji je održan u njihovoj zemlji. U premijernom izdanju upisali su sva tri poraza.

Večeras ćemo doznati i pobjednika B skupine, a za plasman na SP u Džedi će igrati Saudijska Arabija i Irak.

Svjetsko prvenstvo 2026. kvalifikacije za SP 2026. Katar

