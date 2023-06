Još jedan veliki uspjeh hrvatskog sporta: U 5 dana naše sportašice i sportaši osvojili 4 svjetske medalje

Hrvatska tekvondaška reprezentacija vratit će se sa Svjetskog prvenstva s najmanje četiri medalje. A nakon što su se okitili Ivan Šapina (87 kg, srebro), Matea Jelić (73 kg, bronca) i Bruna Duvančić (49 kg, bronca), četvrto odličje izborila je Lena Stojković (46 kg) koja se plasirala u finale gdje je osvojila zlato. Svi oni članovi su splitskog Marjana kojem je ovo sad već 110. medalja na najvećim svjetskim natjecanjima.

Stojković opet u zlatna

Nakon dva uzastopna europska naslova, 21-godišnja Splićanka Lena Stojković obranila je i naslov svjetske prvakinje osvojen lani u meksičkoj Guadalajari i jedina je od lanjskih prvaka i prvakinja kojoj je to pošlo za rukom odnosno nogom.

A mlada Splićanka, inače braniteljica naslova svjetska prvakinje, na prilično dramatičan način izborila je prolaz u polufinale u kojem ju je čekala Japanka Okamoto i koju je pobijedila u dvije runde (6:4, 9:0). Nakon što je u prvom kolu rutinski pobijedila Indijku Kakadiyju (13:5, 15:5), a potom i Turkinju Yildirim (13:9, 16:3), i to u ponovljenom finalu prošlogodišnjeg SP-a, činilo se da je Lena dominantna i da sve ima pod kontrolom.

VEZANI ČLANCI:

No tako nije mislila i Kazahstanka Bakiševa koja je bila odlučna da "skine skalp" svjetskoj prvakinji. Nakon što su borkinje čekale suce desetak minuta, pa su se i ohladile, prvu dizelašku rundu dobila je Bakiševa (3:4). Druga je pripala Hrvatici (9:3), a onda je krenula trilerska treća dionica. Samo 17 sekundi prije kraja treće runde Lena je gubila 3:6, ali je istog časa uzvratila istom mjerom (nogom u glavu) za 6:6. Nakon što je, udarcem nogom u oklop, povela s 8:6, Stojković je tu prednost u posljednjim sekundama znalački obranila jednim dozvoljenim izlaskom (povlačenjem) iz borilišta za konačnih 8:7 i veliko veselje reprezentativnih kolega i kolegica, ali i ostalih trenera uz reprezentaciju.

Ovim odličjem brojčano je izjednačen dosad rekordni učinak na svjetskim prvenstvima, a on je ostvaren 2019. u Manchesteru kada su brončane medalje osvojili Ivan Šapina, Doris Pole, Kristina Tomić i Bruna Vuletić.

A osvojena bi tada bila i peta medalja da se upravo Leni Stojković nije dogodila životna lekcija koju nam je prepričao njen trener Veljko Laura Šišo:

– U borbi za medalju, minutu prije kraja, Lena je vodila s 10 razlike, a na koncu je izgubila s 10 razlike. Imala je tada 17 godina i ta joj je borba bila prekretnica u karijeri. Nema dobivene borbe dok nije sviran kraj. Isto tako, ne možeš osvojiti medalju ni ako u glavi nisi stabilan. Ako nisi psihološki na to spreman, badava ti svi treninzi i fizička priprema.

A da ima snažnu psihu, Lena je pokazala upravo u borbi za medalju, u vrlo napetom četvrtfinalu. Samo 17 sekundi prije kraja posljednje runde Lena je gubila 3:6.

– U tekvondou tri boda mogu biti puno, a ne moraju značiti ništa. Rezultat se brzo okreće i, ako pomisliš da je gotovo, kada se to tebi čini, onda obično izgubiš borbu. U tu borbu Lena je ušla lošije. Nije nametnula svoj ritam pa smo se, nakon izgubljene prve runde, čupali. Tijekom druge runde nanijeli smo štetu protivnici, koju inače nanosimo, a to je da je iscrpimo i u tome smo uspjeli – kazuje Veljko Laura koji Lenu vodi od njezinih tekvondaških početaka:

– Lenu znam od vrtićke dobi i ona je od tada posvećena tekvondou. Kada nekoga znaš odmalena, za njega se vežeš kao za vlastito dijete. S takvim njezinim radnim navikama svaki trening je uživancija i nadam se da će to potrajati što duže.

VEZANI ČLANCI:

Koje su to Lenine osobine u kojima Šišo trenerski i ljudski uživa?

– Ona ima nevjerojatan voljni moment, predanost sportu i treningu. Neumorna je i u treningu i na natjecanju čupa do krajnjih granica vlastitih mogućnosti. Trenira maksimalno godinama za ovakve trenutke, a to što trenira uspije preslikati na borbu i to je čini tako uspješnom.

Teskera je bio prvi nositelj

Petog dana SP-a nastupio je i Kninjanin Josip Teskera (54 kg), no on je već u prvom kolu naletio na odličnog Rusa pod neutralnom zastavom Idara Bagova. Nakon što je prvu rundu izgubio, drugu je dobio jer je skratio distancu i vodio borbu vrlo pametno (6:3). Nažalost, Teki tu razinu koncentracije nije uspio zadržati u presudnoj rundi koju je uvjerljivo izgubio (0:12). Šteta, Teskera je bio prvi nositelj u kategoriji, ali imao je peh da se već u prvoj borbi namjeri na Rusa čiju kvalitetu nikako ne oslikavaju turnirski bodovi jer ga zbog suspenzije ruskih sportaša na turnirima nije ni bilo. Na ovom prvenstvu preostala su još dva dana natjecanja u kojima nastupaju Marko Golubić (74 kg), Ivana Arelić (62 kg), Paško Božić (plus 87 kg) i Nika Karabatić (53 kg) pa nije isključeno da se hrvatski tekvondaši iz Bakua vrate s rekordnim ulovom.