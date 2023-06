Srebrni Šapina: Sve svoje medalje posvećujem ocu, a ova je i za mog tetka

Po tko zna koji put Ivan Šapina pokazao je da ima čelične živce. A njegov radni dan, onaj u kojem je dospio do finala Svjetskog prvenstva i osvojio srebro u kategoriji do 87 kilograma, imao je nekoliko trilerskih završnica.

- Nakon lakše predstave u prvom kolu, tri naredne borbe dobio sam u tri runde što dovoljno govori koliko je bilo teško. Išao sam do kraja, izvukao maksimum no u finalu protiv Korejca ipak nije išlo.

U polufinalu je, protiv Bjelorusa Plonisa, možda odradio i preokret karijere.

- Iako me u prvoj rundi Bjelorus dobio s većom razlikom, ja sam znao da ga mogu dobiti. To se pokazalo u trećoj rundi u kojoj je on dobio pet opomena na moju moć pa je došlo do prekida.

A Ivanova silina bila je zapažena i sa strane pa mu je jedan od egipatskih trenera komplimentirao ovako:

- Ti si sve svoje protivnike umarao. Ti si išao stalno naprijed a oni su "umirali".

A kako je tome tako valja nam pohvaliti i sustav treninga u Marjanu ali i kondicijskog trenera.

- Nedavno smo počeli raditi s kondicijskim trenerom Javorom Vrkljanom i to nam je dosta pomoglo. Osim toga, tijekom dvotjednih završnih priprema u Splitu imali smo po četiri treninga dnevno.

Premda ga je finalni poraz od Korejca Kanga zaboljelo, što je i prirodno za vrhunskog sportaša, već sutradan Ivan je više uživao u dometu karijere:

- Ja kao sportaš uvijek ciljam na najviše a ovdje sam, osim srebra, osvojio i neke nove kvalifikacijske bodove a i bogatiji sam za novo iskustvo.

Koliko ovaj finale Svjetskog prvenstva znači u bodovnoj utrci za Olimpijske igre u Parizu?

- U predolimpijskoj godini, Svjetsko prvenstvo donosi najviše bodova i ja vjerujem da ću, u najmanju ruku, ostati među tri najbolje plasirana na olimpijskoj bodovnoj ljestvici. No, najvažnije je na kraju biti među najboljih šest za izravan plasman.

Šapina je na Olimpijskim igrama već nastupio.

- U Tokiju sam izgubio u drugoj borbi a ja vjerujem da u Parizu mogu biti znatno uspješniji.

Vjeruje u to i trener koji ga je vodio do srebra Dejan Mesarov:

- Osim kondicije koja je na zavidnoj razini, jer puno radimo snagu i klinč pa profitiramo kada protivnici uđu sa snagom u crveno, Ivan ima i jako mekanu prednju nogu s kojom kontrolira distancu ali i zavrjeđuje bodove.

Kao i sve svoje dosadašnje medalje, europsko zlato i broncu te svjetsku broncu, tako je i ovo odličje Ivan posvetio posebnoj osobi koja za njega navija s anđelima.

- Kao i sve svoje dosadašnje uspjehe tako sam i ovaj posvetio svom ocu, cijeloj obitelji pa tako i mom tetku koji sada najviše treba podršku.

Kazao je to Ivan s knedlom u grlu pa nam je bila posve jasna težina ove poruke.