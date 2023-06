Bivši europski prvak Lovre Brečić dogurao na korak do svjetske medalje

Četvrtog dana natjecanja na Svjetskom prvenstvu u tekvondou u Bakuu Hrvatsku su predstavljali 21-godišnja Nika Klepac (preko 73 kg) iz Medvedgrada i 26-godišnji Lovre Brečić (63 kg) iz splitskog Marjana. Bliži odličju bio je bivši prvak Europe Brečić koji je izgubio u borbi za medalju dok će Niki za utjehu ostati činjenica da je eliminirala drugu nositeljicu ali dalje od toga nije išlo.

Nakon što je u dvije runde pobijedio dvojicu prvih suparnika, Malijca Konea (10:4, 5:5) i Pakistanca Arbaza (12:0, 13:0), Splićanin je iznenadio favoriziranog Korejca Kima (4:0, 6:13, 10:9). Naime, gotovo pa uvijek imati nasuprot sebe Korejca loš je ždrijeb no Lovre je odradio odličnu borbu kakvu nije ponovio u borbi za polufinale.

Da je uspio pobijediti Španjolca Jorqueru osvojio bi svoju prvu svjetsku medalju ali, nažalost, nije. Prvu je rundu izgubio 3:6 a drugu 11:16 pa za trećom nije bilo ni potrebe. Šteta za ovog upornog momka koji je 2018. u Kazanju bio prvak Europe i koji je i prije i poslije toga izgubio nekoliko borbi za odličje. Nakon što je pobijedio Korejca pomislili smo da je ovo njegov dan, vjerojatno i on, pa četvrtfinalni poraz nije lako podnio.

Vođena od klupske joj trenerice Nives Ambruš, Klepac je pak briljirala protiv drugopostavljene Njemice Brandl (6:1, 6:3), brončane s posljednjeg Svjetskog prvenstva, ali ne i protiv Ruskinje pod neutralnom zastavom Adebaio (4:6, 0:5) nakon čega je kazala:

- Adebaio je bila drugačiji tip suparnice, brža, a ja sam trebala više napadati. No, nisam ja na Svjetsko prvenstvo došla s najvišim očekivanjima jer nisam nastupala u svojoj kategoriji. Ove godine sam nastupala do 67 kilograma a onda sam trebala ojačati jer sam ovdje nastupala preko 73 kilograma. Premda sam lani bila doprvakinja Europe u kategoriji do 73 kilograma, ja se ipak najbolje osjećam u onoj do 67 kilograma.

Osim seniorskog srebra, Nika Klepac u karijeri ima i naslove kadetske i juniorske prvakinje Europe te svjetsko juniorsko srebro što uz njene godine ovu studenticu psihologije i dalje čini hrvatskom tekvondaškom perspektivom.

U petak, petog dana Svjetskog prvenstva, nastupaju Josip Teskera (54 kg) i aktualna svjetska prvakinja Lena Stojković (46 kg).