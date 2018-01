Alilović prelomio: Definitivno napuštam reprezentaciju

Hrvatski vratar Mirko Alilović nakon pobjede nad Češkom (28:27) i osvojenog petog mjesta na Europskom prvenstvu rekao je da odlazi iz reprezentacije.

- Život je preda mnom. Imam obitelj, dvoje djece i to mi je najvažnije u životu. Hrvatska mi je dala puno toga, ja sam davao sve od sebe, nekad je bilo dobro, a nekad loše. Vrijeme je da se povučem. Hvala navijačima, hvala Hrvatskoj, hvala trenerima. To je bilo to od mene.

Ima li šanse da promijeni odluku?

- Nema. To je bila moja odluka i prije ovoga prvenstva. Neke stvari su se dogodile da ostanem pri toj odluci. Uvijek ću biti uz ove igrače i Hrvatsku, pomoći ću kako god mogu, ali na terenu više ne.

Nakon poraza od Francuske razbijeni su prozori na njegovoj obiteljskoj kući na Rabu.

- Ružno, preružno. Na osnovu ničega se razbijaju prozori. A to uopće nije moja kuća, to je kuća moje punice što je još žalosnije. Ne trebaju mi takve stvari u životu. Nije fer, nije sportski, nije korektno. Jedanaest godina sam bio u reprezentaciji, ostavio sam sve što sam mogao i donio medalja koliko sam mogao. Nažalost, nismo uspjeli ovu uzeti, ali što je, tu je.