Jokić: Ne volim ovaj život. Tužan sam kad odem u bar i svi me počnu snimati, to je jako ružno

Srpski košarkaš Nikola Jokić najbolji je igrač NBA lige, proglašen je MPV-jem regularnog dijela sezone i finalne serije kada je 2023. godine osvojio prvi NBA prsten u dresu Denvera. Međutim, Jokića slava uopće ne zanima, želi biti normalan čovjek koji će se družiti s obitelji i prijateljima te jahati svoje konje u rodnom Somboru.

GALERIJA Jokić ima Rolls Royce koji je vrijedan 800 tisuća eura

- Ne volim ovaj život. Mi smo samo košarkaši i dobri smo samo u onome što radimo, ali mediji su oko nas i plaćeni smo zbog svega toga, medija i popularnosti. Biti poznat... Netko to voli, netko ne voli. Kada završim karijeru, volio bih da me nitko ne zna. Volio bih da se moja djeca sjećaju mene kao oca, ne kao košarkaša. To je moj cilj. Cilj mi je da uopće nemam telefon, samo da budem normalan i da živim u trenutku. Da budem normalna osoba, da pijem s prijateljima, da se igram s djecom, da jašem konje... Tužan sam jer kada odem u bar, restoran ili na utakmicu, svi vade telefone i snimaju me. To je ružno. Samo želim živjeti svoj život - rekao je Jokić u podcastu kojeg vodi njegov suigrač Michael Porter Jr.

VEZANI ČLANCI:

Isto tako, Jokić je na dobrom putu da osvoji treću MVP nagradu u karijeri. Ove sezone je na prosjeku od 26,3 koševa, 12,4 skoka i 9,2 asistencije.