Jeronimo priredio senzaciju, dubravaši u polufinalu Kupa

Pravu pravcatu senzaciju priredili su košarkaši Dubrava Furnira. Pobijedivši u Zaboku istoimenog rivala (82:67), dubravaši su se plasirali u polufinale Ćosićeva kupa, po treći put u svojoj povijesti. A prvi put u posljednjih 20 godina.

Na ta dva dosadašnja Final Foura, dubravaši su igrali najprije pod imenom Benston (1999.), a drugi put su nosili ime Dona (2001.). I oba puta izgubili su od Cibone pri čemu je splitski polufinale odigran 1999. mirisao za senzaciju. Zapravo, cibosi su pobijedili košem Stipe Šarlije u posljednjoj sekundi utakmice.

Ovu senzaciju, i to u prvoj utakmici na čelu ovog kluba, strateški je priredio novi trener Furnira Jeronimo Šarin, nasljednik Vladimira Krstića. Strateg čije ime strahovito podsjeća na ime velikog poglavice indijanskog plemena Apači (Geronimo) nakon ove velike pobjede djelovao je prilično skromnim:

- Uvijek kada dođe novi trener nastupi nekakav šok, pozitivan ili negativan. Ja sam eto uspio izazvati pozitivan šok, napravio sam neke promjene. Možda sam donio sreću igračima kojima čestitam što su, bez obzira na samo tri treninga s novim trenerom, ispunili sve što sam tražio.

A ovu veliku pobjedu kluba sa zagrebačke periferije igrački je pečatirao prvenstveno američki branič Tramaine (29 koševa, 7 skokova, 7 asista, 4 osvojene lopte) koji je raspoložene partnere imao u sudanskom centru Makuru (13 koševa, 7 skokova), mlađahnom krilu fine ruke Lukši Buljevišu (10 koševa), pričuvnom centru Anti Smoliću (7 koševa) te skakački raspoloženom krilu Mihajlu Jerkoviću (8 koševa, 11 skokova).

S pobjedom, na novom radnom mjestu, debitirao je i novi Cibonin trener Vladimir Jovanović. U četvrtfinalnom ogledu sa Škrljevom njegov je sastav slavio sa 93:72 pri čemu konačni rezultat ne otkriva da sve baš i nije išlo glatko. Bilo je za primjetiti da je Cibona igrala nešto brže no obično, ali su i uočene rupe u obrani pa će u tom dijelu novi strateg vukova imati najviše posla. Uostalom, evo što je kazao nakon prolaska u polufinale čije ćemo parove saznati u četvrtak, nakon ždrijeba u Hrvatskom košarkaškom savezu:

- U utakmicu smo ušli nervozno, u nekom grču. Možda zbog velikog motiva igrača da se pokažu. Možda su moji igrači zbog toga i činili neke propuste u obrani s kojom nisam zadovoljan. No, ja sam ovdje samo dva dana i to je nešto na čemu ćemo raditi svaki dan. Bit će to iz utakmice u utakmicu puno bolje.

Uz američkog razigravača Reynoldsa (14 koševa, 10 asistencija), najbolji cibos na parketeu bio je centar Darko Planinić (16 koševa, 6 skokova) koji je kazao:

- U trenutku kada smo promijenili trenera i stigli odraditi samo dva kvalitetna treninga, ovo je za nas bila jako važna pobjeda. U našoj igri bilo je uspona i padova, no kada smo se skupili utakmicu smo priveli kraju. Trebat će vremena da se priviknemo mi na trenera i on na nas, no ja vjerujem da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu.

A sljedeća, natjecateljska, utakmica Cibonu čeka samo 24 sata kasnije, u četvrtak, i to protiv HT Premijer ligaša Hermes Analitice. Već u subotu cibosi gostuju kod Dubrave, senzacionalnog polufinalista Ćosićeva kupa.

Eh, da su neka normalnija vremena, da je dozvoljeno ispuniti tribine navijačima, dvorana u Dubravi zasigurno bi bila krcata.