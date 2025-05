Jedna slika govori sve o Luki Modriću: Pazite ovaj prizor s Bernabeua, pa ovo ne može nitko drugi

Službenom objavom lansiranom u četvrtak, Real Madrid i njegov kapetan Luka Modrić potvrdili su da će legendarni hrvatski veznjak zaključiti svoju veličanstvenu eru u klubu nakon Svjetskog klupskog prvenstva, koje započinje 18. lipnja u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova vijest označila je kraj trinaestogodišnjeg putovanja tijekom kojeg je Modrić postao ne samo ključni igrač, već i najtrofejniji nogometaš u 123-godišnjoj povijesti kraljevskog kluba. Njegov odlazak simbolizira završetak jednog od najuspješnijih razdoblja kluba, perioda u kojem je Modrićev genij na terenu bio neizostavan dio svake pobjede i svakog osvojenog trofeja. Navijači diljem svijeta s tugom, ali i ogromnim poštovanjem, primili su vijest o rastanku s igračem koji je definirao jednu nogometnu epohu.

Nevjerojatna riznica Luke Modrića broji čak 28 službenih trofeja osvojenih u dresu Real Madrida, čime se upisao u povijesne knjige kao apsolutni rekorder kluba. Među njima se posebno ističe čak šest naslova prvaka Europe, čime je Modrić stao uz bok malobrojnim velikanima koji su ostvarili takav podvig. Uz šest pehara Lige prvaka (ili Europskog kupa), Modrićeva kolekcija uključuje i šest naslova FIFA Svjetskog klupskog prvenstva (uključujući i Interkontinentalni kup), pet europskih Superkupova, četiri titule španjolske LaLige, dva Kupa Kralja te pet španjolskih Superkupova. Ova impresivna brojka svjedoči o njegovoj dugovječnosti, konstantnosti i presudnom utjecaju na uspjehe momčadi kroz više od desetljeća dominacije na domaćoj i međunarodnoj sceni.

U emotivnoj objavi na društvenim mrežama, sam Modrić obratio se navijačima: "Dragi Madridisti, došlo je vrijeme. Trenutak koji nikada nije trebao doći, ali to je nogomet, i u životu sve ima početak i kraj. U subotu ću odigrati svoju posljednju utakmicu na Santiago Bernabéu. Stigao sam 2012. sa željom da nosim dres najboljeg tima na svijetu i s ambicijom da napravim velike stvari, ali nisam mogao ni zamisliti što je uslijedilo. Igranje za Real Madrid promijenilo mi je život kao nogometašu i kao osobi. Ponosan sam što sam bio dio jedne od najuspješnijih era najboljeg kluba u povijesti. Odlazim punog srca. Ispunjeno ponosom, zahvalnošću i nezaboravnim uspomenama. Iako nakon Svjetskog klupskog prvenstva više neću nositi ovaj dres na terenu, uvijek ću biti navijač Reala."

Predsjednik Real Madrida, Florentino Pérez, također je odao počast hrvatskom maestru: "Luka Modrić zauvijek će ostati u srcima svih madridista kao jedinstven i primjeran nogometaš koji je uvijek utjelovljavao vrijednosti Real Madrida. Njegov nogomet očarao je madridiste i navijače diljem svijeta. Njegovo nasljeđe živjet će vječno." Ove riječi potvrđuju dubok trag koji je Modrić ostavio ne samo svojim igrama, već i svojim ponašanjem i profesionalizmom, postavši uzor generacijama nogometaša i navijača. Njegov doprinos klubu mjeri se ne samo brojem osvojenih trofeja, već i nemjerljivim utjecajem na igru i identitet momčadi.

Put Luke Modrića do vrha svjetskog nogometa bio je popločan talentom, ali i nevjerojatnom upornošću. Profesionalnu karijeru započeo je u zagrebačkom Dinamu, gdje je brzo pokazao svoj izniman potencijal, osvojivši tri naslova prvaka Hrvatske, dva domaća kupa i jedan Superkup. Nakon posudbi u Zrinjskom iz Mostara i Interu iz Zaprešića, gdje je brusio svoj talent, uslijedio je prelazak u Premier ligu, u redove Tottenham Hotspura 2008. godine. U Londonu je proveo četiri sezone, etabliravši se kao jedan od najboljih veznih igrača lige i vodeći Spurse do plasmana u Ligu prvaka, što je bio prvi takav uspjeh kluba nakon gotovo 50 godina.

Dolaskom u Real Madrid u ljeto 2012. godine za tadašnjih otprilike 30 milijuna funti, Modrić je započeo ispisivati najblistavije stranice svoje karijere. U trinaest sezona za "Los Blancose" upisao je nevjerojatnih 590 nastupa i postigao 43 gola, no njegov utjecaj na igru daleko nadilazi puku statistiku. Bio je motor momčadi, dirigent igre čija je vizija i preciznost dodavanja lomila protivničke obrane. Čak i u poznijim igračkim godinama, poput sezone 2024./25., ostao je vitalan dio momčadi, o čemu svjedoči i 35 nastupa u LaLigi te postavljanje rekorda kao najstariji strijelac kluba. Kruna njegove individualne karijere stigla je 2018. godine kada je prekinuo desetogodišnju dominaciju Lionela Messija i Cristiana Ronalda osvojivši Zlatnu loptu, FIFA-inu nagradu The Best za najboljeg igrača svijeta te UEFA-inu nagradu za igrača godine. Šest puta je uvršten u FIFA FIFPro World XI, a dva puta je proglašen najboljim veznim igračem Lige prvaka.

Paralelno s klupskim uspjesima, Luka Modrić ostvario je legendaran status i kao kapetan hrvatske nogometne reprezentacije. S čak 186 nastupa apsolutni je rekorder Vatrenih. Predvodio je Hrvatsku do srebra na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine, gdje je proglašen najboljim igračem turnira i osvojio Zlatnu loptu. Četiri godine kasnije, u Kataru 2022., odveo je reprezentaciju do brončane medalje, za što je nagrađen Brončanom loptom. Uspjesima s reprezentacijom pridodao je i srebro u UEFA Ligi nacija, potvrđujući svoju ulogu vođe i inspiracije za cijelu naciju. Njegova posvećenost nacionalnom dresu i strast s kojom je igrao za Hrvatsku zauvijek će ostati urezane u sjećanje navijača.

Odlaskom Luke Modrića iz Real Madrida završava se jedna velika nogometna priča, ali njegovo nasljeđe ostaje neizbrisivo. Smatran jednim od najvećih veznih igrača svih vremena, Modrić je svojim stilom igre, inteligencijom, tehnikom i sportskim duhom zadužio svjetski nogomet. Njegov posljednji turnir u bijelom dresu, Svjetsko klupsko prvenstvo u SAD-u, gdje će Real Madrid u grupnoj fazi odmjeriti snage s protivnicima poput Al Hilala, RB Salzburga i Pachuce, bit će prilika za posljednji naklon nogometnom geniju. Svijet će pamtiti njegove čarobne poteze, nevjerojatne asistencije i sposobnost da kontrolira ritam najvažnijih utakmica. Luka Modrić nije samo osvajao trofeje; on je igrao nogomet koji je oduševljavao i inspirirao, ostavljajući neizbrisiv trag u srcima svih ljubitelja ovog sporta.