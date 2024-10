Jedan te isti čovjek ove sezone u HNL-u imao je istu ulogu na 27 utakmica. Evo koliko je pritom zaradio

Istražili smo koji je dužnosnik sudačke organizacije u HNS-u najviše angažiran kao kontrolor ove godine. Prebrojivši službene zapisnike utakmica, lako smo došli do odgovora: to je Vlado Svilokos iz Siska. Član Komisije sudaca HNS-a te automatski i kontrolor. No, krenimo redom. Na službenoj stranici HNS-a na popisu sudačkih kontrolora navedena su sljedeća imena: Bruno Marić, Tomislav Petrović, Alojzije Šupraha, Danijel Trampus, Šime Vukić – elitna skupina, te Dalibor Conjar, Miro Grgić, Igor Križarić, Domagoj Ljubičić i Tomislav Šetka.

Komisiju za suce čine Bertrand Layec (predsjednik i povjerenik za suđenje SuperSport HNL-a), te članovi: Vlado Svilokos, Ante Vučemilović-Šimunović, Ivica Modrić, Edi Šunjić, Domagoj Vučkov, Lada Rojc, Draženko Kovačić, Igor Pristovnik. Sva imena s popisa, izuzev Layeca, Lade Rojc i Edija Šunjića – kontrolora isključivo na utakmicama futsala, u ovoj kalendarskoj godini dobivala su naloge za kontrole na utakmicama SuperSport HNL-a (1. liga), SuperSport NL-a (2. liga), SuperSport Druge NL (3. liga) i SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa.

Dakle, ponovimo: ovogodišnji rekorder po broju utakmica "u kontroli" Siščanin je Vlado Svilokos, s čak 27 putnih naloga za kontrole sudaca u 2024. godini, odnosno ovoga vikenda čeka ga već deseta utakmica ove sezone, Solin – Hrvace u SuperSport NL-u. Za usporedbu, prvi do Svilokosa po broju kontrola u ovoj godini je također član Komisije, Zagrepčanin Ivica Modrić, s 26 nastupa u 2024. godini, odnosno osam u ovoj sezoni, dok Osječanin Ante Vučemilović-Šimunović ima 23 utakmice u kojima je bio u kontroli. Tako spomenuta trojica kontrolora imaju više utakmica ove godine od Šime Vukića, dakle čovjeka s popisa kontrolora, koji ima 22 utakmice ove godine. Vukić (22 utakmice) i Domagoj Ljubičić (20) jedini su tog popisa koji su dosegnuli brojku od 20 utakmica, dok je primjerice donedavni šef sudaca Bruno Marić bio kontrolor na samo sedam utakmica u ovoj godini, odnosno pet u ovoj sezoni.

No, vratimo se rekorderu Svilokosu. Taj je Siščanin, dugogodišnji prvoligaški i međunarodni sudac, potom i međunarodni kontrolor, u spomenutih 27 nastupa u ovoj godini, 13 puta bio kontrolor na utakmicama SuperSport HNL-a, osam puta u SuperSport Prvoj NL-u (2. liga), te po tri puta na Supersport Drugoj NL (treća liga) i u SuperSport Hrvatskom kupu. Naknade za kontrolore u SuperSport HNL-u iznose 200 eura po utakmici, u SuperSport Prvoj NL 120 eura, u SuperSport Drugoj NL 100 eura, a u SuperSport Hrvatskom kupu 200 eura (od četvrtfinala), 120 eura u osmini finala, te po 100 eura za šesnaestinu i osminu finala. Dakle, kada se sve zbroji, Vlado Svilokos samo je na kontrolorskim taksama u ovoj kalendarskoj godini zaradio 4360 eura, te su mu naravno bili plaćeni i putni troškovi. A utakmice na kojima je bio kontrolor u 2024. godini odvijale su se u ovim gradovima: pet puta u Zagrebu, tri puta u Osijeku, po dva puta u Puli, Splitu, Dugopolju, Koprivnici, Vukovaru, Rijeci i Šibeniku te po jednom u Velikoj Gorici, Poreču, Bijelom Brdu, Zmijavcima i na Krku.

Naravno, logičnim se postavlja pitanje – tko je Svilokosu omogućio toliko kontrolorskih nastupa pod okriljem HNS-a? Pitali smo Savez.

– Za tehnički dio određivanja kontrolora sudaca zadužen je Ante Vučemilović-Šimunović, u dogovoru s predsjednikom Komisije nogometnih sudaca Bertrandom Layecom i članovima Komisije – odgovorio nam je HNS.

Budući da je Svilokos član Komisije, po ovome tumačenju ispada kako ima mogućnost odlučivati sam o sebi i sam sebi pogodovati, jednako kao i Vučemilović-Šimunović, i Modrić.

Visok rejting u Uefi

Kada govorimo o Svilokosu kao kontrolorskom rekorderu, moramo tu situaciju sagledati iz još jednoga kuta. Vlado Svilokos kontrolor je na Uefinim utakmicama najviše razine. Tako je ovoga tjedna bio kontrolor na utakmici Lige prvaka Red Bull Salzburg – Brest, koju je sudio Englez Anthony Taylor. Također, Vlado Svilokos još od 2018. godine u Uefi obnaša funkciju jednog od četvorice trenera za mlade suce u okviru tzv. CORE Excellence Programa. Dakle, Svilokos u Uefi ima visoki rejting, pa shodno tome i HNS maksimalno koristi njegovo iskustvo i znanje.

A što je uopće zadaća kontrolora? Pitali smo bivšega šefa Komisije sudaca HNS-a Antu Kulušića, koji je ujedno i određivao kontrolore.

– Dok sam bio predsjednik Komisije sudaca, zadaća kontrolora je da na svakoj utakmici – naročito najiskusniji međunarodni kontrolori – prate rad mladih sudaca. Zadatak im je bio da na svakoj utakmici nađu nekoliko dobrih i nekoliko loših sudačkih odluka, da ih nakon utakmice analiziraju te ocjenjuju suca. Dakle, prva zadaća je edukacija sudaca.

U skladu s tim je i HNS-ova praksa sa Svilokosom. On je ove godine po tri puta bio kontrolor Patriku Kolariću i Riječaninu Antoniju Melnjaku, dva puta Čulini, Titliću i sad već iskusnom Belu, te po jednom mladim sudačkim nadama Terziću, Šantiću, Romiću, Čužiću, Jurčeviću, Hiršu.

Inače, Vlado Svilokos zaposlenik je NS Sisačko-moslavačke županije, a kada je na kontrolorskom zadatku radim danom, kao što je bio u ponedjeljak 9. rujna (Vukovar – Cibalia) i u srijedu 11. rujna (Kustošija – Slaven Belupo), koristi dane godišnjega odmora.

Vlado Svilokos kao visoki dužnosnik HNS-ove sudačke organizacije nije ovlašten davati izjave, pa nije mogao dati komentar na ovu temu.