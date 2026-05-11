Alarm za gotovo cijelu Hrvatsku: Stiže žestoka promjena vremena, evo kada kreće najgore

Nova promjena vremena stigla je u Hrvatsku, a meteorolozi za danas i sutra upozoravaju na moguće izraženije nevrijeme, obilnu kišu i vrlo jak vjetar u većem dijelu zemlje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je niz upozorenja za gotovo cijelu Hrvatsku, dok prognostičari najavljuju osjetno zahladnjenje već od utorka. Prema podacima Državni hidrometeorološki zavod, upozorenja zbog grmljavinskog nevremena danas su na snazi za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku i splitsku regiju. Posebno su pod povećalom gospićko i riječko područje, za koje su izdana dodatna upozorenja zbog obilne kiše.

- Budite na oprezu i svjesni mogućnosti lokaliziranog poplavljivanja manjeg broja građevina uz lokalni prekid aktivnosti na otvorenom. Očekuju se teški uvjeti za vožnju zbog smanjene vidljivosti te mokrih kolnika - upozorava DHMZ. Osim kiše i grmljavine, meteorolozi upozoravaju i na jak vjetar. Upozorenja su izdana za osječku, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju, kao i za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Kvarnerić te srednju Dalmaciju.

Za sutra su upozorenja izdana gotovo za cijelu Hrvatsku, dok je za velebitski kanal proglašeno opasno vrijeme zbog vrlo jake bure.- Jaka, ponegdje vrlo jaka bura. Najjači udari vjetra 35 do 65 čvorova, odnosno između 65 i 120 kilometara na sat - stoji na stranicama DHMZ-a.

Prema prognozi HRT-a, ponedjeljak će na istoku Hrvatske biti promjenjiv, uz sunčana razdoblja, ali i pljuskove s grmljavinom, lokalno moguće i izraženije. Puhat će umjeren, mjestimice i jak jugozapadni vjetar, a temperature će se kretati između 22 i 25 stupnjeva. Slično vrijeme očekuje se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti sunčanih razdoblja, ali i povećane naoblake uz mogućnost kiše i grmljavine. Bit će relativno vjetrovito, uz umjeren i jak jugozapadnjak.

U Lici i Gorskom kotaru očekuju se češća kiša i lokalno obilnije oborine, mjestimice praćene grmljavinom, dok će vjetar biti još izraženiji nego u nizinskim krajevima. Na sjevernom Jadranu prevladavat će promjenjivo vrijeme s kišom, grmljavinom i mogućim jačim pljuskovima. Puhat će jugo koje će ponegdje okrenuti na umjeren i jak jugozapadni vjetar. U Dalmaciji će također biti nestabilno, uz izmjenu sunčanih razdoblja i kiše, lokalno i neverina. Temperature će se kretati uglavnom između 20 i 22 stupnja, dok će na krajnjem jugu zemlje biti nešto više sunčanih razdoblja, ali uz mogućnost mjestimične kiše i grmljavine.

Meteorolozi upozoravaju da prava promjena stiže u utorak. Na kopnu se očekuje kiša, lokalno i veće količine oborine, a zapuhat će sjeverni vjetar uz osjetno osvježenje. Sredinom tjedna vrijeme će se stabilizirati, no jutra će biti vrlo hladna, ponegdje čak i uz mogućnost mraza. Na Jadranu će u utorak biti česta kiša i lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a potom stižu jaka bura i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima.

Kako piše Istramet, utorak će predstavljati “meteorološku prekretnicu” nakon koje slijedi osjetan pad temperature zraka. U višem gorju moguć je čak i slab snijeg, dok će sredina tjedna donijeti stabilnije vrijeme. Nova promjena vremena, prema njihovim prognozama, mogla bi stići već u petak.

