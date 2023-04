Jedan od ključnih igrača Osijeka se naljutio na klub pa nije igrao protiv Rijeke

U derbi utakmici 27. kola HNL-a nije bilo pobjednika, na Rujevici su nogometaši Rijeke i Osijeka odigrali 1-1 (1-0) iako je Rijeka vodila sve do 94. minute. Pred gotovo kompletno ispunjenim tribinama i u odličnoj atmosferi Rijeka je vodila od 31. minute, kada je Matija Frigan pogodio s bijele točke pa sve do 94. minute. No, tada je Mihael Žaper glavom pogodio suparničku mrežu i postavio konačnih 1-1.

A za Osijek nije igrao Jevhen Čeberko, jedan od ključnih igrača. Treneru Borimiru Perkoviću je uoči puta u Rijeku rekao da se ne osjeća spremnim pa nije ni stigao na Rujevicu.

Germanijak doznaje da se Čeberko naljutio na klub koji ga nije htio pustiti u SAD. Naime, Ukrajinac ima ponudu iz MLS-a i želi otići. Međutim, u Osijeku su odlučili da neće ostati bez još jednog braniča nakon što su prodali Škorića.

Čeberka je doveo još Nenad Bjelica 2021. godine. Prvo je bio na posudbi, a onda je klub iz Gradskog vrta od LASK-a otkupio njegov ugovor za 500 tisuća eura.

