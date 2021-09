Javio se HNS: Pokrenuli smo disciplinski postupak protiv Bebeka, tražimo hitno očitovanje

Hrvatski nogometni savez izdao je priopćenje za javnost povodom medijskih objava o sucu Ivanu Bebeku.

"Nakon objavljene audio snimke suca Ivana Bebeka, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, odmah je zatražio pokretanje disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka, kao i hitno očitovanje o ovoj snimci od strane Ivana Bebeka te predsjednika Komisije nogometnih sudaca Brune Marića.

Hrvatski nogometni savez pravodobno će obavijestiti javnost o ishodu disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka", stoji u priopćenju.

Podsjećamo, na spornoj snimci koja je nastala nakon nedjeljne utakmice Hajduka i Lokomotive (1:0) na Poljudu čuje se sljedeće:

"To ti je klasika. Prvo taj Blaž Duplančić, to je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog. Ta situacija... Livaja se okreće i ovaj digne ruke, dolazi do nekog kontakta po nozi, ali Livaja svoju desnu nogu gura malo u desno dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta i onda sam sebi zapne nogu. To što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt stvarno bio, da Livaja nije svojom kretnjom jednako došao do suparnika kao i suparnik do njega, navodno je rekao Bebek pa nastavio:

To meni nije kazneni udarac i ne može biti. Odnosno, da ga sviraš može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ići tako da ćemo zadovoljiti Hajduk i navijački puk Hajdukov, pa da onda oni ne bi mijaukali, onda je najbolje da utakmicu na Poljudu krenemo s 2:0 i da onda možemo normalno suditi. To mi je degutantno.

Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Blaž Duplančić je uvijek bio takav i on će umrijeti takav. To je jedno obično smeće. Tko god je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz kuhinje dole. Nemam se snage više ni živcirati, da ti budem iskren", kaže na kraju navodno glas suca Bebeka.

>> Poslušajte spornu snimku