Novinar kojeg je Bebek navodno izvrijeđao: Nevjerojatno da se koristi takvim rječnikom, vidi se odnos prema Hajduku

U javnost je procurila audiosnimka u kojoj navodno HNL sudac Ivan Bebek pokušava pojasniti zašto u nedjelju na Poljudu nije sudio penal za Hajduk protiv Lokomotive.

Pretpostavlja se da je snimka nastala nakon teksta urednika Dalmatinskog portala Blaža Duplančića u kojem je komentirao suđenje na utakmici, a u razgovoru za Večernji dugogodišnji Hajdukov kroničar nam je kazao:

- Nevjerojatno mi je da se jedna javna osoba koristi takvim rječnikom. Mislim da se iz njegovog vokabulara također može iščitati odnos HNS-ovih sudaca prema Hajduku svih ovih godina. Dalje od toga ne bih ništa komentirao - kazao nam je Duplančić koji nakon objave audiosnimke na mnogobrojnim portalima razmišlja i o pravnoj zaštiti.

Podsjećamo, na snimci se između ostalog čuje sljedeće:

- Prvo taj Blaž Duplančić, to je jedno obično štene koje je bilo oslobođeno tjelesnog... Pričao sam s pet splitskih novinara i oni kažu da ni njima to nije dovoljno za kazneni udarac. Naravno, oni nemaju muda to napisati. Blaž Duplančić je uvijek bio takav i on će umrijeti takav. To je jedno obično smeće.