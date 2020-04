Jasna poruka: 'Više neću igrati za hrvatsku reprezentaciju, gotovo je'

Pomislili smo da je naša najbolja tenisačica Petra Martić (29) u međuvremenu stigla do svog rodnog Splita, ali prevarili smo se. Ostala je na Floridi, u Miamiju, u kojem se još u ožujku trebao odigrati jaki turnir tenisača i tenisačica. Turnir je otkazan, ali Petra je ostala u Čarobnom Gradu.

– U Miamiju sam kod naših prijatelja. Odlučila sam ostati ovdje kad se stanje u Europi počelo pogoršavati. Sad nije bajno ni ovdje, čekam da se situacija malo popravi, pa da se vratim doma u Split – kaže nam Petra na početku razgovora.

Odlična 15. na WTA listi

I kako izgledaju vaši dani, koliko i kako trenirate, i čime se još bavite?

– Još uvijek ne treniram punim intenzitetom, s obzirom na to da se i dalje ne zna kad će se turniri ponovno igrati, ali svakodnevno odradim barem jedan trening, ili tenis ili teretanu. Ove dane koje moram provoditi u kući kratila sam kuhajući. Volim biti u kuhinji, isprobavati nove recepte.

Vidimo na društvenim mrežama da ste umijesili i soparnik, to tradicionalno jelo iz vaših Poljica (Petra vuče podrijetlo iz Duća kraj Omiša), kako vam je uspjelo?

– Eto, između ostalih jela napravila sam i svoj prvi soparnik. A što se uspješnosti tiče, moram priznati da ću ga morati još nekoliko puta napraviti dok ne ispadne ukusan, kao onaj koji mi baka i dida prave.

Jeste li sad našli vremena za još nešto što ste odavno željeli (u)raditi, za neki hobi?

– Između kuhinje i teretane, čujem se s prijateljima, a volim gledati i dokumentarne filmove, serije...

Je li vam žao što je sezona naprasno prekinuta, taman ste nezaustavljivo krenuli u lov na Top 10?

– Naravno da mi je žao što je sezona prekinuta, jer sam u Dubaiju (u polufinalu poražena u dva tie-breaka od Ribakine – op.a.) osjetila da napokon pronalazim ritam. Ali svakako ću biti spremna za povratak, kad god to bude, iako, nažalost, nitko u ovom trenutku ne zna kad će to biti. A nedostaju mi mečevi, to svakako.

Što mislite o zaleđivanju renkinga na dulje vrijeme? Vas je to uhvatilo na solidnom 15. mjestu, iako ste prije toga bili i četrnaesti...

– Zaleđivanje renkinga bilo je neminovno u ovoj situaciji. I jedina logična odluka u ovom trenutku po mom sudu.

Kad se jednom nastavi igrati, koji biste turnir najviše voljeli osvojiti (zasad imate samo Istanbul od prošle godine) i zbog čega?

– Maštam da osvojim Roland Garros i mislim da to nije tajna. To mi je oduvijek bio omiljeni turnir i uz njega me veže mnogo lijepih uspomena (lani je ondje bila u svom prvom Grand Slam četvrtfinalu – op. a.). Bilo bi uistinu sjajno jednoga dana tamo podići pehar.

Kako ide suradnja s novim trenerom Martijnom Bokom?

– Dobro surađujemo, iako nismo proveli puno vremena zajedno. No, zasad sam zadovoljna kako funkcioniramo, uživam raditi s njim.

Kako komentirate situaciju s našom Fed kup reprezentacijom? Zbog čega se već godinama ne možemo pomaknuti iz Euroafričke zone?

– Nisam posljednjih godina bila u reprezentaciji (posljednji put 2014. godine – op. a.), tako da mi je teško komentirati rezultate, bilo bi to nezahvalno s moje strane. I isto tako smatram da je nepotrebno tražiti krivca, pogotovo zato što je reprezentacija rijetko bila u punom sastavu.

Dosad zaradila 5,1 milijun USD

Vaš prezimenjak i bivši trener Vedran Martić sada je savezni kapetan, šef je svih hrvatskih reprezentacija. Bi li vas on mogao uvjeriti da sljedeće godine ipak zaigrate za reprezentaciju? Tako biste onda mogli i na OI...

– Drago mi je da je Vedran novi izbornik, on je odličan trener i mislim da će jako dobro odraditi svoj posao. No, što se mene tiče, ja sam završila s reprezentacijom. I to zbog svojih zdravstvenih problema i problema s leđima, a ne zbog izbornika. Tako da – iako bih voljela nastupiti na Olimpijskim igrama u Tokiju – i dalje ostajem pri svojoj odluci da je s reprezentacijom gotovo – nije se dala pokolebati Petra, velika teniska fajterica i velemajstorica skraćenih udaraca, koja je u karijeri dosad od turnirskih nastupa zaradila 5,1 milijuna USD.