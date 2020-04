Čiji je Nikola Tesla? Đoković nehotice digao buru izjavom o veličanstvenom izumitelju

Novak Đoković, ponajbolji tenisač svijeta koji i u ova nesretna vremena pomaže kome stigne - bez obzira na vjeru ili nacionalnost - nehotice je izazvao buru u ovdašnjim medijima kada je spomenuo Nikolu Teslu.

Naime, Đoković je tijekom razgovora s dugogodišnjim prijateljem i suradnikom po pitanju sportske prehrane Chervinom Jafariehom kazao da se divi geniju rođenom u Smiljanima, što je izazvalo prepirku na naslovnicama portala, ali i u komentarima ispod članaka.

- Jedna od osoba u kojoj se vidim i kojoj se divim je Nikola Tesla. Razumio je značaj uma, kako se vraćati samom sebi i kako biti u savršenoj harmoniji. I njemu samom to je pomagalo kod ideja i izuma. Mi samo odgađamo ono neizbježno, potrebno nam se suočiti s najvećom potragom u životu, kako biti najbolja moguća verzija sebe - otkrio je tijekom tog razgovora Đoković.

Naravno, srpski tenisač pritom nije baš ništa krivo kazao, ali su zato pojedini iskoristili njegove rečenice kako bi otvorili već staru i prilično dotrajalu prepirku na temu tko ima pravo svojatati nenadmašnog izumitelja.

Neki srpski portali taj su razgovor u srijedu prenijeli uz naslove "Đoković otkrio kojem se Srbinu divi", pa u srijedu zamjerili hrvatskim kolegama što su u svojim verzijama tekstova napisali da je "Đoković otkrio da se divi geniju rođenom u Hrvatskoj".

Novinar portala Espreso upitao je u naslovu dokle ćemo više tako i konstrukciju nazvao skandaloznom, dok je njegov kolega iz Blica napisao da su u Hrvatskoj opet izokrenuli činjenice.

- Samostalna država Hrvatska nije postojala kada je slavni znanstvenik došao na ovaj svijet, 1856. godine. Njegovo rodno mjesto, Smiljan, bilo je na teritoriji Austrougarske, i to do 1918., kada je s ostatkom Like postalo deo Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca - kaže novinar Blica u tekstu.

Tako je siroti Tesla opet postao predmetom prebrojavanja krvnih zrnaca, iako se ostatak čovječanstva već odavno složio da taj dio njegova bića ni u promilima nije bio toliko važan koliko njegov um, a bio je veličanstven, neograničen i nedokučiv.