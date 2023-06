Japanska tenisačica diskvalificirana iz sličnog razloga kao Đoković prije tri godine, je li opravdano?

Zbilo se to u meču trećeg kola susreta ženskih parova. Za nju i njezinu partnericu, Indonežanku Aldilu Sutjiadi, dvoboj je završen nakon što su protiv Čehinje Marie Bouzkove i Španjolke Sare Sorribes Tormo izgubile prvi set sa 6:7 (1) i u drugom povele s 3:1 u gemovima.

Tada je, nakon dvostruke pogreške pri serviranju, Japanka u ljutnji opalila reketom lopticu i na suprotnoj strani pogodila nesretnu djevojčicu koja je od bola zaplakala. U suzama je bila i Miyu koja to, naravno, nije učinila namjerno, ali bila je nesmotrena, pa je njezino sudjelovanje na Otvorenom prvenstvu Francuske time bilo okončano. A bit će i novčano kažnjena. A Čehinja i Španjolka prošle su dalje.

Đokoviću se dogodilo nešto slično, samo on na US Openu nije pogodio skupljačicu loptica nego – linijsku sutkinju.

A naš Ivan Dodig koji na turniru muških parova u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajičekom brani lanjski finale (2015. je i osvojio Roland Garros, ali u paru s Brazilcem Marcelom Melom) uoči dvoboja osmine finala požalio se na službeni prijevoz.

– Transport na ovogodišnjem Roland Garrosu moje je najgore iskustvo otkad sam na touru. Ne dolaze po mene u hotel jer sam navodno predaleko da bi me pokupili. Nego me iskrcaju ili prime dva kilometra dalje jer je to udaljenost do koje mogu ići. Malo sam zbunjen jer ne znam igram li na Grand Slam turniru ili na nekom Futuresu – objavio je Ivan na društvenim mrežama.