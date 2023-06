Mate Pavić se oprostio od mješovitih parova na Roland Garrosu

Bolji su od njih bili Kanađanka Bianca Andreescu i Novozelanđanin Michael Venus sa 6-4, 4-6, 10-8.

Pavić i Mattek-Sands su dobro otvorili meč te su poveli 2-0, ali su jednako ekspresno ispustili prednost te dozvolili suparnicima povratak na 2-2. Potom je svaka kombinacija osvajala svoje servis gemove do 5-4 za Kanađanku i Novozelanđanina kada Pavić i Mattek-Sands po drugi put u prvom setu gube gem na početni udarac, a time i prvi set.

U drugom setu Andreescu i Venus su vodili 3-1, no hrvatsko-američka kombinacija je izbrisala minus i dobila tu dionicu 6-4, a potom su u odlučujućem tie-breaku poveli čak 7-3 i bili na pragu pobjede. No, do kraja su Andreescu i Venus osvojili čak sedam od ukupno osam poena i slavili s 2-1 u setovima.