Janica Kostelić otkrila: 'Nisam voljela skijati, a s Ivicom je bilo ljubomore'

Najnovija gošća Arena Sportovog serijala (Ne)uspjeh prvaka bila je Janica Kostelić - najveća hrvatska, a i jedna od najvećih svjetskih skijašica svih vremena. Trostruka pobjednica Svjetskog skijaškog kupa otkrila je legendarnom Slavenu Biliću mnoge detalje iz svoje, ali i Ivičine karijere, ali i kako ni nakon karijere nije svjesna svojih uspjeha.

- Ne mislim da sam bolja i kvalitetnija od bilo koga. Svi smo mi ljudi koji su odabrali raditi nešto u životu. Neki su u tome manje, a neki više uspješni. Meni uspjeh ne čini čovjeka, u bilo čemu. Fora je biti uspješan, ali ništa više od toga. Ne vidim ništa ekstravagantno u tome što sam napravila, koliko god čudno zvuči. Uživala sam u tome što sam radila i u tome što sam veselila ljude. Ne volim preuveličavanja - rekla je u startu, a potom otkrila kao kako dijete uopće nije voljela skijati.

Dalić objavio novi popis vatrenih, nema Baturine i Majera, potvrđeni napisi iz susjedstva Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bila sam obično dijete, s tri godine sam naučila skijati, ali nikad nisam voljela skijati jer mi je uvijek bilo hladno. I uvijek je bilo silno puno opreme... To me pratilo i kasnije u karijeri. U početku nisam voljela skijanje, uvijek bih tražila razloge da ne skijam kada bi otišli na rukometno skijanje. A Ivica je bio u Skijaškom klubu Celje. U trećem razredu osnovne škole počela sam trenirati rukomet, roditelji su mi bili u tome... Rekli su mi da sam se dobro snalazila u tom sportu. Ali, smetale su mi neke stvari o timskom sportu. Nisu mi bile logične. Recimo, izvodimo neku akciju, a u jednom trenutku primijetim da mi se otvorio gol i prekidam akciju. Zabila sam gol, a trener se dere na mene jer nisam dovršila akciju. Ili bi golmanica rekla da ne pucam tako snažno... A tu su i suci. Jednostavno mi sve to nije pošteno. Počela sam skijati s deset godina, Ivica je bio na Bjelolasici sa skijaškim klubom. Bili su ljetni praznici i otišla sam s njime. Bilo je super, zezali smo se i čak sam razbila bradu. Ivica je ubrzo otišao u kamp, a svi su ga pitali "Gdje ti je pjegica?". Tako su me zvali. I onda sam otišla s njime, trenirala sam, iako sam stalno padala. Imala sam deset godina.

Rekla je potom i kako sport nikada nije shvaćala ozbiljno. Čak i dok je nizala neke od najvećih uspjeha u povijesti skijanja, njoj je to sve bila igra.

- Ovo će zvučati glupo, ali sport nikad nisam ozbiljno shvaćala. Sve je to meni bila igra, zabava i pustolovina. Pitali su me kada sam znala da želim skijati. O tome nikad nisam razmišljala... Samo se sve razvijalo svojim tokom. Meni je bilo zabavno provoditi vrijeme s drugom djecom u klubu. Sve je bilo zbog društva. Gledam si sina, bitnije mu je društvo nego da je dobar u nečemu. U redu, imala sam sreće jer sam bila dobra u skijanju. Imala sam 12 godina i išla po Italiji, Francuskoj, upoznavala djecu iz cijelog svijeta, SAD-a., meni je sve to bilo nevjerojatno. I onda je to odjednom postalo ozbiljno... Pitala sam se zašto bih i ja bila ozbiljna? Meni je to bila igra, zabavljala sam se, htjela sam se pobjeđivati na treninzima.

Rekla je kako je početak bio vrlo težak:

- Kao dijete, nemate perspektivu o svijetu i kako on funkcionira. Primjerice, došli bi u Austriju, imali bi novce za žičaru, ali ne i za hotel. Onda bih ja spavala u automobilu, a Ivica i tata bi se nekako snašli. Meni je sve to bilo zanimljivo i lijepo...

Dobro je poznato da su Janica, Ivica i otac im Ante funkcionirali kao trio, ali Bilića je zanimalo koju je ulogu u tome igrala majka:

- Ona je radila sve što radi majka! Ona nam je pomagala sa školom, tada nije sve bilo dostupno na internetu. Kada smo bili malo veći, ona je putovala s nama i kuhala. Brinula se o svemu. Bavila se povremeno i logistikom. Bez nje stvari ne bi funkcionirale. Redovito sam odlazila u školu do srednje škole, a onda sam išla u dopisnu. To je bilo malo zeznuto. Krivo mi je što ovdje ne postoji sistem u kojem možete gurati i sport i školu.

Ante Kostelić poznat je kao 'trener tiranin', no Janica kaže kako su joj očevi treninzi ostali u lijepom sjećanju:

- Sve je stvar perspektive. Ja bih odustala od skijanja da sam trenirala kao drugi. Meni je to izgledalo monotono i dosadno. Meni su tatini treninzi bili sjajni jer nikad nisu bili isti. Ne vidim ništa zanimljivo u teretani, sve mi je isto i dosadno. I danas obožavam skakati s visokih stijena. Nekima je to ekstremno. Meni je ekstremno sjediti osam sati na stolcu. Rano dizanje? Sad mi je problem, a tada nije bio, haha... Moj karakter nije najjednostavniji za rad s trenerima. Imam svoje stavove i vizije, poznajem sebe i svoje granice. Kada vidim da mi nešto ne odgovara, ja ih ne želim napraviti. To je teško s trenerom, ali moj tata je imao strpljenja za moje mušice. Nikad nisam bila u kazni. Znao bi mi dati neki zadatak, recimo deset trbušnjaka. Ali nikad ne bi brojao koliko bi ih napravila. Rekao mi je da je na meni hoću li ih napraviti devet ili 12. Ponekad bi ih znala napraviti devet, haha! Ivica bi ih znao napraviti 12, on je taj tip, ja nisam. To mi je bilo jako drago kod tate. Treninzi su znali biti teški, ali jako zabavni. Kao roditelj. ne vidim kako bih pronašla tu snagu i motivaciju. Ne znam koju je on imao viziju i snagu u glavi. Imao je moju majku, njegovu ženu.

VEZANI ČLANCI:

Kaže i kako je između nje i Ivice postojala i natjecateljska ljubomora.

- Naravno da je! Imala sam sreće što je Ivica stariji od mene. Dobar sam dio djetinjstva provela s njime, a on je trenirao s drugim dečkima. I onda sam imala privilegiju što su me uspoređivali s njime. To je bilo dobro i za njega, jer bi shvatio da mora dati više od sebe kada bi mu se približila. Ja bih na treninzima bila predvozač, očistila bih i pregledala stazu. Taj mi je period jako puno donio, stalno sam bila s njime i pokušavala se približiti skijašima. To je bilo jako dobro razdoblje za mene.

Otkrila je potom i kako su ona i Ivica karakterno bitno drugačiji.

- On je kao neki podređeni misionar. Ima on puno hobija i interesa, ali je bio ekstremno usredotočen na skijanje. Po meni i preopterećen stvarima na koje nema utjecaj. Smatram da sami sebe kočimo kada smo previše koncentrirani na nešto. Bila sam puno opuštenija. Nastup na Olimpijskim igrama? Pa, u redu, to su samo Olimpijske igre, još jedna utrka. Uopće nije bitno što će drugi reći i misliti. Na jednoj utrci sam bila osma i bila sam nevjerojatno sretna, kao da sam osvojila olimpijsko zlato. Vraćala sam se od ozljede i to je bio težak period za moju karijeru. Međutim, kada bih razgovarala s ocem, činilo se kao katastrofa. Mislila sam si, pa daj me pustite da budem sretna! Ljudi ti ubiju volju s nekim stvarima. Ako ne znaš koliko vrijediš i koliko možeš, onda te takve stvari odnesu, potoneš. Ljudi ne opraštaju greške. Zato se moramo znati zaštiti.

Dodala je kako ni danas ne razmišlja o svojoj karijeri.

- Ne razmišljam o tome. Ne trošim vrijeme razmišljajući o onome što ne mogu promijeniti. Jedna moja medalja mi je bila fora, bila je to iz veleslaloma na Olimpijskim igrama. To je bila zadnja utrka na ZOI-ju i bila sam jako iscrpljena. Tada sam naučila da čovjek više ne može biti sretan... Toliko je bilo tih sretnih osjećaja i pobjeda koji su bili užasno iscrpljujući. Bila sam emotivno prazna. Bila sam ekstremno emotivno iscrpljena. Sjedila sam prije te veleslalomske utrke u jednom restoranu, ležala sam na klupi. I nije mi se dalo skijati. Tata mi je odgovorio da je to super! A meni se tako nije dalo... Došla sam na start, a tamo me dočekao moj serviser. Ispred mene ide jedna skijašica, ali bila sam nezainteresirana za život. Približavala sam se startu, pa sam pitala servisera što bi bilo ako bih se jednostavno okrenula i otišla. Rekao mi je da ne pričam gluposti. A u veleslalomu baš i nisam bila dobra, imala sam već tri medalje. Ali nekako sam se odgurnula i odlično skijala. Tata je tada bio u pravu. Zato što me nije ‘prao‘ nijedan osjećaj. Tijelo vas ne sluša kada vama upravljaju emocije. Tijelo vas najbolje sluša kada su vaši pokreti automatizam. Sve se vrti. A za to vam je potreban veliki broj ponavljanja.

I za kraj je otkrila žali li za pobjedom na svom Sljemenu do koje nikada nije uspjela doći-

- Krivo mi je zbog ljudi! Meni ne bi puno značila još jedna pobjeda. Ali znam da bi ona puno značila hrvatskim ljudima.