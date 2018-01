Shiffrin primila krunu od Janice: 'Sve trofeje sam porazbijala'

Poseban je osjećaj primiti krunu od Janice, koja je takvo veliko skijaško ime - priznala je 22-godišnja Amerikanka Mikaela Shiffrin koja je u srijedu po treći put slavila na Trofeju Snježne kraljice, a okrunila ju je najtrofejnija hrvatska sportašica svih vremena i trenutačno državna tajnica za sport Janica Kostelić.

Shiffrin je do 38. pobjede u karijeri, a treće na sljemenskom Crvenom spustu stigla s velikih 1.59 sekundi prednosti pred drugoplasiranom Švicarkom Wendy Holdener.

- Bila je velika prednost u prvoj vožnji biti među prvih sedam na startu i skijati po idealnoj stazi. To mi je omogućilo da skijam vrlo agresivno. Znali smo da će u drugoj vožnji biti teže i da će se više trebati boriti, što je učinilo utrku još uzbudljivijom. Bila je to zabavna večer - rekla je 22-godišnja Amerikanka koja je bila nevjerojatno impresivna u prvoj vožnji.

U čemu je tajna veza između Mikaele Shiffrin i Crvenog spusta?

- Ne mogu vam to otkriti, to je tajna, ha, ha. Nije nešto posebno. Ako se dobro osjećam, ako sam puna samopouzdanja, ako doista vjerujem u svoje skijanje, onda mogu odvesti ovakve utrke, vrlo agresivne i koje me posebno vesele.

Jedna od posebnosti sljemenske utrke svakako je i činjenica što pobjednicu okrunjuje skijaška legenda po kojoj je cijelo natjecanje i dobilo naziv.

- Poseban je osjećaj primiti krunu od Janice, koja je takvo veliko skijaško ime. Ostavila je dubok trag u skijanju. Imala je nevjerojatnu karijeru i jedna je od mojih velikih inspiracija. Stvarno je lijepo vidjeti ju ovdje - izjavila je Mikaela Shiffrin.

No, s krunama joj baš ne ide jednako glatko kao na padinama.

- Sve krune su se razbile na podiju. Čak i danas. Vrlo je lijepa, ali i vrlo krhka. Uspjeli smo je nekako sastaviti. Ja sam, ipak, skijašica, a ne puhačica stakla.

U ovom trenutku je vodeća u Svjetskom kupu sa 1081 bodom i ne čini se da će je bilo tko moći zaustaviti u pohodu na novi Veliki kristalni globus.

- To je moj cilj ove sezone, ali ostalo je još mnogo utrka do kraja i svašta se može dogoditi. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo. Uživam u natjecanjima, uživam što mogu stati na start te biti agresivna i dobro se boriti.

Kako sada skija i pobjeđuje, u stanju je ugroziti i nevjerojatan rekord Tine Maze od 2414 bodova iz sezone 2012/13.

- Vjerujem da je moguće osvojiti toliko bodova, ali to je jako, jako teško. Ne znam hoću li to ikada uspjeti učiniti i nisam si to postavila kao jedan od ciljeva. Iznimno poštujem što je Tina Maze napravila u toj sezoni, taj ogroman broj bodova koje je osvojila. Nevjerojatno. U neku ruku, voljela bih da nitko nikada ne nadmaši taj rekord, jer ona zaslužuje biti upamćena kao jedna od najvećih skijašica svih vremena.

Ova sezona donosi još jedan izazov - Olimpijske igre u Pjongčangu.

- Veselim se Olimpijskim igrama. Cilj na Igrama, kao i na svjetskim prvenstvima, je uvijek ići po zlato. No, svi to žele. To je olimpijski duh. Natjecanje je vrlo intenzivno, ali u prijateljskom duhu. Ne postoji ništa poput toga i uzbuđena sam što ću biti dio toga - rekla je Amerikanka te dodala:

- Skijat ću slalom, veleslalom, vjerojatno i kombinaciju. Za superveleslalom i spust ćemo vidjeti. Sanjarka sam i priznajem da ponekad razmišljam o Olimpijskim igrama i tome kako mogu osvojiti dvije, tri, možda i četiri medalje. No, to je jako, jako teško. Svi dolaze na olimpijske igre sa snovima o medalji. Može mi se dogoditi da osvojim četiri medalje, a može se dogoditi da se vratim bez ijedne. Ništa ne uzimam zdravo za gotovo - rekla je Shiffrin te otkrila da ne pati od pritiska:

- Imam sjajnu ekipu oko sebe koja me stalno motivira i podržava, tako da ne osjećam nikakav pritisak. Ne razmišljam o pobjedama, rekordima, samo o tome da u svakoj vožnji pokušam voziti najbolje što mogu.