Sramotno ponašanje! Engleska legenda pljunula na curicu

Legenda Liverpoola Jamie Carragher napravio je incident proteklog vikenda nakon poraza od Manchester Untiead na Old Traffordu (2:1).

Bivšeg braniča koji danas radi kao komentator na Sky Sportsu isprovocirali su navijači Uniteda u prometu pa je pljunuo na njihov automobil.

Da stvar bude gora, u vozilu su bili otac i 14-godišnja djevojčica.

A video has emerged of Jamie Carragher spitting at a fan and his 14 year old following Liverpool’s defeat at Old Trafford. Stay classy, @Carra23 😳 pic.twitter.com/VZQDGe7qcM