Celtic slavio u Old Firmu: Bivši dinamovac pocrvenio, Kranjčar ni na klupi

U kultnom, najvećem škotskom derbiju, Celtic je na Ibroxu s igračem manje, s 3:2 pobijedio Rangerse, a crveni karton je u 56. minuti dobio Jozo Šimunović.

Poveli su domaćini već u trećoj minuti kada je grešku Alvesa iskoristio Windass. Međutim, slavlje Rangersa nije dugo trajalo jer je samo osam minuta kasnije, prekrasnim udarcem s dvadesetak metara izjednačio Tom Rogić, piše Goal.

U 26. minuti Rangersi su ponovno poveli, a gužvu u šesnaestercu gostiju koristi Candeias. Celtic je u prvoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena došao do novog izjednačenja, a strijelac je bio Dembele.

U uvodu drugog poluvremena, točnije u 56. minuti, Jozo Šimunović je zbog nepromišljenog udaranja laktom igrača Rangersa dobio zasluženi, izravni crveni karton. No, bez obzira na igrača manje, Celtic je u 69. minuti nakon sjajne solo akcije Edouarda došao do sva tri boda i slavlja u Old Firmu.

Gosti su ovom pobjedom prvim pratiteljima, Rangersima pobjegli na devet bodova, a imaju i utakmicu manje. Niko Kranjčar nije bio ni na klupi Rangersa.