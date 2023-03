Jakobušić najavio odlazak autora povijesnog uspjeha juniora Hajduka? 'Za njega je bolje neka ide'

Knjiga godine i nikad ispričana priča o Cici

'Došao je iz JNA i zabio Zvezdi dva komada. Dinamo zbog kupljene utakmice nije bio prvak '83.'

– Najteže je sa zvijezdom, a ja sam pravio velike ustupke Cici. U jednoj obitelji uvijek ćeš naći neku konfliktnu situaciju. A u čemu je bio problem? Je li se Cico ikada ponašao nedolično prema vama? – Ma nije se ponašao nedolično, ali to su bili igrači koji su naučeni na anarhiju, da oni vladaju, i sad su najednom bili u mom režimu. On je to podnosio, ali teško. Jer on je bio zvijezda. Zeko je bio mudriji. Ali ja sam Cicu volio, znaš...