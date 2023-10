Jakiroviću ozljeda Petkovića nije dobro 'sjela', no ima i jedna dobra vijest

Nikad nije dobro igraču koji još nije apsolutno spreman i zdrav dopustiti da igra, opasnost od obnove ozljede je velika. No Bruno Petković je, prema riječima trenera Sergeja Jakirovića tražio da krene u utakmicu protiv Hajduka, nije želio propustiti veliki derbi.

Na Dinamovu žalost, izdržao je 44 minute, ni do tada plavi nisu briljirali, ali u drugom dijelu bez njega su bili potpuno anemični i bezidejni, uzalud im je bio veliki posjed lopte. Jakiroviću sigurno nije dobro 'leglo' saznanje da je njegov prvi napadač obnovio ozljedu zadnje lože. Srećom, nije tako strašno i prema procjenama liječnika izbivat će tri tjedna. To je dobra vijest za plave jer u tom razdoblju imaju samo dvije utakmice, sad u četvrtak igraju na Kosovu s Ballkanijem, a onda im u Maksimir dolazi Istra.

Drmić, Petković, Emreli...

Te dvije utakmice plavi bi morali uspješno apsolvirati i bez Petkovića, a onda slijedi reprezentativna stanka nakon koje Dinamo igra s Goricom. U slučaju brzog oporavka možda bi Petko već tada mogao igrati, no važnije je da bude spreman 26. listopada kada plavima dolazi najjači suparnik u skupini Konferencijske lige – Viktorija Plzenj.

Za Ballkani, Istru i Goricu trener Jakirović će se već snaći, više će Petković nedostajati našoj reprezentaciji u utakmici s Turskom.

Jakirović ima alternative, igrače željne dokazivanja kojima će to će biti prilika da iskoriste minutažu. Josip Drmić je protiv Rudeša pokazao da nije izgubio golgeterske sposobnosti, zabio je hat-trick u 5:1 pobjedi. Sandro Kulenović 'načeo' je svojim pogotkom Ponikve u kupu. Doduše, obojica su dobili priliku i u derbiju s Hajdukom kad je izašao Petković, no Drmić u 45 kao ni Kulenović u 15 minuta nisu došli do izražaja. Ne može se reći ni da su bili loši, jednostavno je Dinamo igrao tako jalovo da nisu ni dobili priliku za postizanje pogotka.

Može se očekivati da će u spomenutim utakmicama koje slijede plavima igra biti na višoj razini negoli je bila u Splitu, pa će i napadači, koga god izabere Jakirović, imati i više prilika za postizanje pogodaka. Ima Jakirović i treću opciju, riječ je o Mahiru Emreliju koji i inače više voli igrati u špici ili iza špice, a manje na krilu na kojem je uglavnom igrao. Pa i silom prilika jer je Špikić bio ozlijeđen. On se oporavlja, a vrati li se na desno krilo, Emreli postaje objektivna opcija za središnjeg napadača.

Sudac iz Turske

U ovom trenutku čini se da Drmić drži prvu startnu poziciju pri izboru špice već za susret s Ballkanijem u četvrtak u Prištini, no sigurno će biti prilika i za Kulenovića. Barem u jednom dijelu utakmice. No Jakirović je na jučerašnjem treningu zacijelo isprobao različite varijante za četvrtak, dok će plavi u srijedu trenirati u 18 sati na stadionu na stadionu Fadil Vokrri u Prištini. U toj utakmici sudac će biti Atilla Karaoglan iz Turske.