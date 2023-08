Jakirović: Moj je život oduvijek jako kompliciran, rekli su mi da sam lud

Sergej Jakirović (46) novi je trener Dinama. Zna se kakav je bio dramatičan ponedjeljak kad je smijenjen Bišćan, pa odmah stigao Jakirović iz Rijeke koju je naljutio zbog svog odlaska pred susret s Lilleom.

- Moj je život oduvijek jako kompliciran. I kad sam dolazio u Rijeku rekli su mi da sam lud. Ali, sjajne stvari dolaze izvan zone komfora, dovele su me sportske ambicije. Smatrao sam da ne mogu propustiti tu priliku. Sad, što će biti, vidjet ćemo, samo da igrači budu zdravi. Mi smo njima samo servis, ostalo ovisi o njima. Postigli smo rezultate i u Rijeci, razvili mlade igrače, to želimo i u Dinamu.

Jesu li se igrači oporavili nakon ispadanja od AEK-a? Danas igraju sa Spartom.

- Momčad je u dobrom stanju. Ali, to je normalno kad dođe novi trener, često se to zove pozitivnim šokom ili novom metlom. Imam neke svoje postulate u radu, a jedino je važno samo ono što dajete na terenu, nema alibija. Time sve kreće i završava. Za mene je Dinamo najbolji klub u posljednjih 20 godina, svi igrači i treneri žele doći ovamo, to je normalno. Ja kao trener dajem priliku igraču, a potom sve ovisi o igraču. Imam iskren odnos s igračima, sa mnom uvijek znaju na čemu su, otvoren sam za sve, svi su mi važni, a treninzima ćemo pokušati ispraviti sve greške. Ali, disciplina, red i rad su glavni principi.

Kad netko u ponedjeljak poslijepodne postane trener jednog kluba, a već u četvrtak mora voditi taj klub u izuzetno važnoj utakmici, jasno je da nije imao dovoljno vremena za detaljnu analizu. Tako je sad trener Sergej Jakirović morao brzinski raditi da bi znao protiv koga igra, a u dva treninga koliko je uspio održati s plavima nije ni mogao smišljati nekakvu potpuno novu taktiku iako je pokušao do večeras napraviti sve što se može da bi plavi u toj prvoj utakmici došli do što boljeg rezultata za uzvrat koji će se igrati za tjedan dana.

Dinamo je javio da je za utakmicu sa Spartom u četvrtak ujutro rasprodan sav raspoloživ kapacitet tribine sjever dolje. Susret se igra u 20 sati na Maksimiru.