Izvanredan uspjeh hrvatskog trenera na drugom kraju svijeta, bolje nije mogao započeti godinu

8 GODINA VARA

Moćnik je zbog njega prijetio ljudima, zbunjuje sve, ali da ga nema nogomet bio bio nezamisliv

U čak 372 natjecanja diljem svijeta danas se koristi VAR sustav, no i dalje postoji velik broj nogometnih liga u kojima on nije uveden. Gledajući takve susrete, kada dođe do neke incidentne situacije, često se postavlja pitanje: zašto nema VAR tehnologije na ovoj utakmici?