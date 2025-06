Bravo, dečki! Mladi hrvatski vaterpolisti osvojili brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu u Zagrebu

Nakon polufinalnog poraza od najnovijeg svjetskog prvaka Španjolske, mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija uspjela je završiti Svjetsko prvenstvo (U-20) s pobjedom. U utakmici za svjetsku broncu, bodreni od domaće publike, izabranici Zorana Bajića pobijedili su Mađarsku (13:8) za veliko slavlje na bazenu uz Savu.

Naši su susret započeli po "tradiciji" - prepuštanjem početnog vodstva suparniku (0:2). No, onda je uslijedio niz obrana Čubranića, ali i dobrih reakcija bekova na sidrašu, a profunkcionirao je i napad pa naši zabijaju četiri puta zaredom (4:2).

U istom stilu, s jakom obranom, naši započinju i drugu četvrtinu. Pavlić na igrača više, vanjskim šutom, povisuje na 5:2, Penava iz kontre za 6:2 a ljevoruki Jerković bombom za 7:2 i to je bilo prvi put na ovom Prvenstvu da Hrvatska u prvom poluvremenu ima tako visoku prednost.

Nakon što se na veliki odmor otišlo s hrvatskih "plus četiri" (8:4), ali i s neiskorištenom prilikom za pogodak više u mreži Mađara, naši nastavljaju u istom tonu. Štoviše, slijedi i drugo razdoblje od osam minuta bez primljenog pogotka za vodstvo od 10:5.

No, tada slijedi desetominutno razdoblje bez hrvatskog pogotka u kojem Mađari stižu na 10:7 i 11:8 no to je najbliže što su se uspjeli približiti. Ponajviše zahvaljujući izrazito raspoloženom hrvatskom vrataru Mauru Čubraniću koji je odigrao jednu od najboljih partija u karijeri upisavši čak 20 obrana.

Posljednje dvije minute, Mađari su krenuli na sve ili ništa, napadaju bez vratara što skupo plaćaju. Postižu jedan ali primaju dva pogotka (na prazna vrata, Pavlić i Šušić) za konačnih 13:8 i veliko zadovoljstvo domaćih navijača ali i hrvatskih organizatora Svjetskog prvenstva.

Najviše pogodaka za mlade "barakude" postigli su Vlaho Pavlić (4) i Luka Penava (4) a naši strijelci bili su još Šušić (2), Čurković (1), Jerković (1) i Dragošević (1) no tu svakako treba spomenuti i sidraša Tončinića na kojem je bilo jako puno isključenja što je značilo hrvatske napade s igračem više. A kapa dolje i drugom sidrašu Dragoševiću koji se vratio u igru razbijena (šivana) nosa, no kada se igra za Lijepu Našu tolerancija na bolove očito je prilično povišena.

Kod mladih Mađara prednjačili su Cseh (3) i Leinweber (2) a po jedan pogodak su zabili Nagy (1), Varga (1) i Balogh (1).

U vrlo zanimljivom finalu Španjolci su, uz šest pogodaka Sabadella, pobijedili Amerikance (14:11).