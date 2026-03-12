Naši Portali
NIJE SVE U NOVCU

Englezi imaju i troše daleko najviše novca u nogometu, ali rezultati na terenu izostaju

12.03.2026.
u 13:42

Kada bacimo pogled na ljestvicu potrošenog i uprihođenog novca na transfere u posljednjih deset godina, od šest klubova koji su u najviše trošili u odnosu na uprihođeno nalazi se pet engleskih klubova

Financijska dominacije engleske Premier lige u svijetu je neupitna. Sama globalna gledanost i atraktivnost cjelokupne lige doveli su nas do situacije gdje joj u ovom trenutku nema premca. Vrlo vjerno na to ukazuje i procijenjena sveukupna vrijednost igrača u ligi, koja nakon posljednjeg ažuriranja iznosi 12,58 milijardi eura, a prvi njezin pratitelj u svijetu, španjolska La Liga, nosi kumulativnu vrijednost igrača od 4,56 milijardi eura. Dakle, Premier liga je za gotovo trostruko ispred svojeg prvog pratitelja.

Ta financijska dominacija se očituje i u nogometnom tržištu. Veliki klubovi iz preostalih 'liga petice', poput recimo Lyona, Bayer Leverkusena, Rome, Villarreala, pa čak i bivših europskih prvaka poput Milana, Juventusa i Borussije Dortmund, često se u prijelaznim rokovima ne mogu nositi s osrednjim, pa čak nekad i slabijim klubovima Premier lige kao što su Bournemouth, Nottingham Forest, West Ham ili Everton. 

Luka Modrić je sasvim slučajno otkrio gdje će igrati iduće sezone: Mnogi ovo nisu primijetili!

Dokaz toga je i nekolicina transfera (npr. Allan iz Napolija u Everton, Paqueta iz Lyona u West Ham, Tonali iz Milana u Newcastle, Semedo iz Barcelone u Wolverhampton, Diakite iz Lillea u Bournemouth, Kean iz Juventusa u Everton i mnogi drugi), koja je pokazala da i oni manji iz Premier lige mogu ponuditi više od većih iz ostalih liga, i u obliku odšteta, i u obliku plaća.

A oni zvučniji klubovi iz Premier lige su, naravno, u tom segmentu još i dominantniji. Kada bacimo pogled na ljestvicu potrošenog i uprihođenog novca na transfere u posljednjih deset godina, od šest klubova koji su u najviše trošili u odnosu na uprihođeno nalazi se pet engleskih klubova; Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea i Tottenham. Jedini klub koji nije iz Engleske na toj ljestvici je Paris Saint-Germain, koji se nalazi na petom mjestu. Također, kada gledamo isključivo ljestvicu potrošenog novca na transfere u proteklih deset godina, na prva tri mjesta se nalaze engleski klubovi; Chelsea (2,73 milijarde eura), Manchester City (2,05 milijardi eura) i Manchester United (1,88 milijardi eura). 

Budući da je financijska dominacija toliko izražena, postavlja se legitimno pitanje zašto se ona ni približno toliko ne očituje u rezultatima. Povod za ovu priču su nam izvedbe engleskih klubova u prvim utakmicama osmine finala Lige prvaka. Naime, od šest engleskih predstavnika nijedan nije uspio upisati pobjedu, s omjerom od dva remija i četiri poraza, te gol-razlikom 6:16. Poraze su upisali Manchester City protiv Real Madrida (0:3), Chelsea protiv PSG-a (2:5), Tottenham protiv Atletico Madrida (2:5) i Liverpool protiv Galatasaraya (0:1), Newcastle je remizirao protiv Barcelone (1:1), a Arsenal protiv Leverkusena (1:1).

I nije to nešto što se događa samo ovaj tjedan. U protekle dvije sezone, kada je financijska dominacija Premier lige jača no ikad, engleski klub nije uspio dograbiti ni finale Lige prvaka, a kamoli naslov. Prošle sezone je do polufinala došao Arsenal (ukupno 3:1 poraz od PSG-a), a pretprošle sezone Englezi nisu imali ni polufinalista.  U posljednjih 13 sezona klubovi iz Premier lige su tri puta osvojili Ligu prvaka (Liverpool, Chelsea i Manchester City), što je s obzirom na financijsku moć zaista premalo. Za usporedbu, od 1977. do 1982. godine su engleski klubovi osvojili šest naslova zaredom u Ligi prvaka, a tada nisu imali ni približnu monetarnu nadmoć. 

Kada pogledamo na cjelokupnu povijest, ni u jednom segmentu engleski klubovi ne drže vrh u najelitnijem europskom natjecanju. Po broju naslova engleski klubovi su drugi u Ligi prvaka (15), iza španjolskih klubova (20), a po broju finala su treći u Ligi prvaka (26), iza španjolskih (31) i talijanskih (30) klubova. Sveukupno gledano, šest engleskih klubova koji su uspjeli doći do europskog trona zajedno imaju isti broj naslova u Ligi prvaka kao Real Madrid, koji je u svojem najtrofejnijem periodu, od 2014. do 2018. godine, trošio i po četiri puta manje novca na transfere nego najpoznatiji engleski klubovi.

Imati novac je jako važna stvar u nogometu i obično taj element sa sobom nosi pozitivne rezultate, no engleska Premier liga i njezino suludo bogatstvo su dokaz da novac ne donosi uvijek i uspjehe.

Liga prvaka transferi rezultati trošenje novac Premier liga

