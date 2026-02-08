Američka reprezentacija oglasila se o stanju Lindsey Vonn, evo što su objavili o strašnoj nesreći

Lindsey je zadobila ozljedu, ali je u stabilnom stanju i u dobrim je rukama tima američkih i talijanskih liječnika, objavili su iz američke skijaške i snowboard reprezentacije, nakon što je američka skijašica Lindsey Vonn teško pala na nedjeljnom spustu na Zimski olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo.

Američka skijaška zvijezda, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.

"Lindsey je zadobila ozljedu, ali je u stabilnom stanju i u dobrim je rukama tima američkih i talijanskih liječnika," priopćili su iz američke reprezentacije.

Drugi izvor je otkrio kako se Vonn nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici u Trevisu. Njezin život nije bio ugrožen i nije joj bila potrebna pomoć pri disanju putem intubacije, dodao je izvor.

Osvajačica zlatne spustaške medalje iz 2010. godine, te bronce iz 2018. je ramenom zakačila vrata, izgubivši kontrolu nakon čega je odletjela u zrak i pri velikoj brzini pala. Na televiziji se moglo čuti kako vrišti od bolova. Brzo ju je okružilo nekoliko liječnika i službenika prije nego što je stigao helikopter i odvezao je na nosilima u bolnicu.

Helikopter je Vonn prvo odvezao u bolnicu Codivilla Putti u Cortini na liječničku procjenu. Nekoliko sati kasnije, ponovno je prebačena, opet helikopterom, u bolnicu Ca' Foncello u Trevisu.

"Liječnički tim je odmah reagirao, a vrijeme intervencije bilo je brzo," objavio je Međunarodni olimpijski odbor.

"Skijanje je opasan sport. I puno je varijabli u igri. Ne znam točno što se dogodilo. Izgledalo je kao prilično težak pad. Samo se nadamo najboljem," kazala je njezina sestra Karin Kildow u razgovoru za NBC.

"Ona se usudila, dala je sve od sebe i išla do kraja. Znam da je u to uložila cijelo srce i ponekad se jednostavno, kao sada, stvari dogode. Bilo je strašno jer kada stignu nosila, to nije dobar znak," dodala je.

U spustu je pobijedila Amerikanka Breezy Johnson koja je pokrila oči dok je njezina sunarodnjakinja ležala na stazi.

"Suosjećam s njom. Kad toliko voliš skijanje, boli te još više," kazala je olimpijska pobjednica.

Vonn se nadala da će postati najstarija osvajačica olimpijske medalje u alpskom skijanju nakon što je ove godine osvojila dva spusta Svjetskog kupa i završila na postolju u preostale tri.

Samo nekoliko sati prije utrke na Instagramu je poručila: "Očekuje me nastup na posljednjem olimpijskom spustu i iako ne mogu jamčiti dobar rezultat, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe. Ali bez obzira što se dogodilo, ja sam već pobijedila."

Njezin sunarodnjak, spustaš Bryce Bennett, gledajući na gradskom trgu na velikom ekranu u Bormiju gdje se održavaju muške utrke, bio je šokiran.

"Njena desna noga nije izgledala baš dobro, ali vidjet ćemo. Svi to prikazuju kao lako kada ide glatko, a onda vidite koliko brzo može krenuti u drugom smjeru," rekao je za Reuters.

Predsjednik FIS-a Johan Eliasch rekao je da je to teška, ali tragična strana skijaških utrka.

"Mogu joj samo reći hvala na onome što je učinila za naš sport jer je ova utrka bila glavna tema Igara i stavila je naš sport u najbolje moguće svjetlo. Nadam se da će se brzo oporaviti i da će se vrlo, vrlo brzo vratiti na skije," rekao je.