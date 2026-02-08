Naši Portali
EVAKUIRANA HELIKOPTEROM

Skijaška legenda iskreno priznala ono što su mnogi pomislili poslije stravičnog pada Lindsey Vonn

Alpine Skiing - Women's Downhill
Handout/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
08.02.2026.
u 17:00

Maze je priznala da joj je pad Amerikanke bilo izuzetno teško gledati

Američka alpska skijaška zvijezda Lindsey Vonn, koja se natjecala u 41. godini unatoč ozljedi koljena, teško je pala na utrci spusta u nedjelju u Cortini d'Ampezzo.Olimpijska prvakinja iz 2010., sa startnim brojem 13, pala je na samom početku utrke, a uz bolne krikove ostala je ležati na tlu prije nego što joj je medicinsko osoblje pružilo pomoć. Evakuirana je helikopterom u bolnicu. Amerikanka je prije devet dana pokidala križne ligamente lijevog koljena, ali je ipak odlučila nastupiti na čuvenoj stazi Tofane, gdje je slavila čak 12 puta.   Vonn je i sama najavila da su joj ovogodišnje ZOI zadnje natjecanje u karijeri. 

Govoreći u prijenosu Eurosporta, legendarna slovenska skijašica Tina Maze je poručila da smatra kako je Vonn preuzela prevelik rizik nastupivši s teškom ozljedom koljena.

- Svi znamo kroz kakve je poteškoće Lindsey prolazila posljednjih dana kako bi uopće došla na utrku. Mislim da je jednostavno previše podigla razinu rizika i previše se kockala, zbog čega se ovakvi padovi mogu dogoditi - poručila je Maze.

Naglasila je koliko je opasno nastupati u spustu bez potpunog zdravstvenog oporavka.

- Ako niste potpuno zdravi, posljedice su još gore. Ali svi znamo kakva je Lindsey. To je bila njezina odluka – željela je nastupiti bez obzira na sve i to je učinila.

Maze je priznala da joj je pad Amerikanke bilo izuzetno teško gledati.

- Jako je teško svima ovdje to gledati, a posebno njezinoj obitelji, suigračima i svima koji rade s njom. Ovo je strašno za sve - zaključila je. 
