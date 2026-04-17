Trump nemilosrdno napada papu: Pogledajte za što ga je optužio, analiza pokazala da laže

Američki predsjednik Donald Trump ponovno je eskalirao sukob s papom Lavom, optuživši ga da je izjavio kako Iran smije imati nuklearno oružje. Međutim, ta tvrdnja je potpuno lažna, pokazuje analiza CNN-a. Trump je u četvrtak, prije ukrcavanja na helikopter Marine One, izjavio novinarima: "Papa je dao izjavu. On kaže da Iran može imati nuklearno oružje. Ja kažem da Iran ne može imati nuklearno oružje". Ranije je na Truth Socialu napisao da ne želi papu koji misli da je „u redu da Iran ima nuklearno oružje“, a kasnije je pojačao retoriku tvrdeći da papa „hoće reći“ da je to prihvatljivo. CNN-ova novinarka Kaitlan Collins odmah ga je suočila s tom tvrdnjom, a fact-check pokazuje da papa Lav nikada nije izrekao ništa slično. Naprotiv, od svog izbora u svibnju 2025. papa je više puta jasno osudio nuklearno oružje i pozvao na njegovo potpuno ukidanje diljem svijeta. CNN je izvukao nekoliko izjava pape i naglašava da je više puta rekao da nuklearno oružje „vrijeđa naše zajedničko čovještvo“, da je nuklearno odvraćanje temeljeno na „iracionalnosti i strahu“, te da svijet treba „efektivno razoružanje, posebice nuklearno razoružanje“ kroz dijalog, a ne nasilje.

Njegovi apeli za mir u kontekstu rata SAD-a i Izraela protiv Irana odnose se na traženje diplomatskog rješenja i prekida sukoba, a ne na dopuštanje Teheranu da razvije atomsku bombu. Ovaj najnoviji incident samo je dio šireg sukoba koji traje već tjednima. Trump je više puta kritizirao papu zbog njegovih poziva na mir i protivljenja ratu u Iranu, optužujući ga da ne razumije "stvarni svijet" i prijetnje koje Iran predstavlja. "Papa mora shvatiti da Iran ne može imati nuklearno oružje. Svijet bi bio u velikoj opasnosti“, poručio je Trump.

U Bijeloj kući nisu ponudili nikakav dokaz za Trumpovu tvrdnju o papinim riječima. CNN piše da Trumpova izjava predstavlja jasno izvrtanje papinih stavova. Dok papa zagovara mir i dijalog kao način sprječavanja nuklearne proliferacije, Trump ga prikazuje kao nekoga tko navodno podržava iranski nuklearni program.

Papa Lav je upozorio da svijet pustoše "tirani", nakon što ga je Trump napao zbog stava o ratu s Iranom. Njegov govor ponovno je propovijedao poruku mira i ukorio vođe koji su koristili vjerski jezik kako bi opravdali rat. "Svijet pustoši šačica tirana, a ipak ga drži na okupu mnoštvo braće i sestara koji ga podržavaju", rekao je papa u govoru tijekom posjeta najvećem kamerunskom gradu Bamendi u četvrtak. Također je tijekom govora, papa osudio one koji "manipuliraju religijom i samim imenom Boga za vlastitu vojnu, ekonomsku i političku korist, vukući ono što je sveto u tamu i prljavštinu".

Nadalje, dok Trumpova administracija vodi rat protiv Irana, sve češće koristi religijsku retoriku kako bi opravdala vojne akcije, što analitičari vide kao izuzetno opasnu praksu koja može eskalirati sukob, otežati diplomaciju i duboko podijeliti američko društvo. CNN-ova analiza upozorava da ovakav pristup prijeti rušenjem dugogodišnje američke tradicije izbjegavanja vjerskog okvira za ratove, posebice na Bliskom istoku, kako se ne bi dalo legitimitet protivnicima i kako se ne bi pretvorio u 'sveti rat'.

Ministar obrane Pete Hegseth redovito započinje brifinge citatima iz Svetog pisma, predstavlja američke vojnike kao „duhovne ratnike“ te je usporedio spašavanje američkog pilota u Iranu tijekom Uskrsa s Isusovim uskrsnućem. Trump je objavio na društvenim mrežama AI sliku sebe u Isusovom liku, a upozorio je da će cijela iranska civilizacija „umrijeti“ ako Teheran ne prihvati njegove uvjete za okončanje rata. Potpredsjednik JD Vance kritizirao je papu rekavši da papa treba biti „vrlo, vrlo oprezan“ kada govori o teologiji te ga podsjetio na teoriju „pravednog rata“.

Povjesničari i stručnjaci podsjećaju da su američki predsjednici uglavnom izbjegavali takvu retoriku. Nakon 11. rujna George W. Bush je nakratko rat protiv terorizma nazvao 'križarskim ratom', ali se brzo ispravio rekavši: "Naš rat nije protiv religije, nije protiv muslimanske vjere.“ Osama bin Laden je upravo američke trupe u Saudijskoj Arabiji nazvao „križarima“ kako bi opravdao svoj džihad. Analitičari upozoravaju da slična retorika danas može poslužiti kao alat za terorističke skupine i učiniti Amerikance metama diljem svijeta.

Biskupica Mariann Budde izrazila je zabrinutost. "Postaje još alarmantnije jer se jasno povezuje predsjednika i njegovu administraciju s pretpostavljenom Božjom voljom, pa čak i s Božjim likom", kazala je.

Ratovi opravdani vjerom postaju apsolutni i teško ih je okončati diplomacijom, marginaliziraju se nevjernici, pripadnici drugih religija i pripadnici vojske s različitim uvjerenjima, jača utjecaj radikalnih evanđeoskih krugova unutar Republikanske stranke, riskira se otuđivanje katoličkih birača (preko 50 milijuna u SAD-u) zbog otvorenog sukoba s papom, navodi CNN u analizi.