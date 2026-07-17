Ivković sasuo paljbu po FIFA-i: 'Ako ne respektiraš nikoga, ne možeš biti vođa'

Svjetsko prvenstvo približilo se samom kraju. Do posljednjeg zvižduka ostale su još samo dvije utakmice – dvoboj za broncu između Engleske i Francuske u subotu od 23 sata te nedjeljno finale u kojem će Argentina i Španjolska odlučivati o novom svjetskom prvaku.

Turnir koji je po mnogočemu bio najveći u povijesti, s rekordnim brojem reprezentacija i utakmica, istovremeno je izazvao i brojne kontroverze. O organizaciji i događajima koji su obilježili prvenstvo govorio je HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković u emisiji Americana.

"Vodeći ljudi u organizaciji kao da nemaju veze s ostalim sudionicima, radničkom klasom, odnosno igračima i trenerima. Prema svim problemima su se ponašali indolentno kako bi poručili da će sve biti onako kako oni žele. Nema gorega. Ako ne respektiraš nikoga, ne možeš biti vođa. Nakon ovoga predsjednik FIFA-e će imati poštovanje od onih zemalja koje nemaju veliko značenje. No, kad se na kraju sastavi račun, on je u pozitivi", rekao je Ivković.

Jedna od tema koja je tijekom cijelog turnira bila pod posebnim povećalom bilo je suđenje. Brojne rasprave izazvali su VAR, tehnologija ugrađena u službenu loptu, ali i odluke povezane sa suspenzijama pojedinih igrača. Kontroverze koje su pratile prvenstvo zasigurno će još dugo biti predmet rasprava.

Unatoč kritikama i brojnim spornim situacijama, FIFA će turnir završiti s golemim financijskim uspjehom. Istovremeno je Svjetsko prvenstvo privuklo rekordnu pažnju gledatelja, a utakmice na stadionima diljem Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika pratila je ogromna publika.