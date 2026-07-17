Ivković sasuo paljbu po FIFA-i: 'Ako ne respektiraš nikoga, ne možeš biti vođa'

Svjetsko prvenstvo približilo se samom kraju. Do posljednjeg zvižduka ostale su još samo dvije utakmice – dvoboj za broncu između Engleske i Francuske u subotu od 23 sata te nedjeljno finale u kojem će Argentina i Španjolska odlučivati o novom svjetskom prvaku.
Turnir koji je po mnogočemu bio najveći u povijesti, s rekordnim brojem reprezentacija i utakmica, istovremeno je izazvao i brojne kontroverze. O organizaciji i događajima koji su obilježili prvenstvo govorio je HRT-ov stručni komentator Tomislav Ivković u emisiji Americana.
"Vodeći ljudi u organizaciji kao da nemaju veze s ostalim sudionicima, radničkom klasom, odnosno igračima i trenerima. Prema svim problemima su se ponašali indolentno kako bi poručili da će sve biti onako kako oni žele. Nema gorega. Ako ne respektiraš nikoga, ne možeš biti vođa. Nakon ovoga predsjednik FIFA-e će imati poštovanje od onih zemalja koje nemaju veliko značenje. No, kad se na kraju sastavi račun, on je u pozitivi", rekao je Ivković.
Jedna od tema koja je tijekom cijelog turnira bila pod posebnim povećalom bilo je suđenje. Brojne rasprave izazvali su VAR, tehnologija ugrađena u službenu loptu, ali i odluke povezane sa suspenzijama pojedinih igrača. Kontroverze koje su pratile prvenstvo zasigurno će još dugo biti predmet rasprava.
Unatoč kritikama i brojnim spornim situacijama, FIFA će turnir završiti s golemim financijskim uspjehom. Istovremeno je Svjetsko prvenstvo privuklo rekordnu pažnju gledatelja, a utakmice na stadionima diljem Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Meksika pratila je ogromna publika.
tomo je u pravu, ali...Ovo svjetsko prvenstvo pamtiti će se po jednom velikom paradoksu – dok su organizacijski vrhovi i njihova arogancija prema sudionicima izazivali opravdane kritike, na samom terenu dogodila se tiho revolucionarna promjena. Zahvaljujući jasnim napucima sucima, poluautomatiziranom ofsajdu, nestalo je onog mučnog prenemaganja po travi, simuliranje penala više se ne isplati, a igrači su napokon shvatili da svaka sekunda provedena u glumi znači dodatne minute u nadoknadi – što je vratilo nogomet tamo gdje mu je i mjesto, u čistu, agresivnu i dinamičnu borbu bez nepotrebnih prekida. Posebno je osvježavajuće što se i pauze za osvježenje, unatoč strahovima da će usporiti ritam, pokazuju kao dobro tempirano sredstvo koje momčadima omogućuje da do posljednjeg zvižduka drže visoki presing, a suci sada otvoreno objašnjavaju svoje odluke na ekranima pokraj terena, što publici i igračima daje osjećaj transparentnosti kakav dosad nismo imali. Nogomet se mijenja. Treba doraditi primjenu čipa u lopti, unaprijediti brzinu donošenja odluka kod VAR-a, ali tek kada dođe HNL shvatiti ćemo da je ovo bilo odlično prvenstvo. Mi u HNL-u imamo VAR provjere od 5 minuta, sude se nepostojeći penali na Livaji već 5 godina, aktivna igra i dinamika je kao usporeni film. Osobno želim još brži i intenzivniji nogomet.