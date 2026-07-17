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POTVRDIO ROMANO

Zidane na klupi Francuske: počinje nova era Tricolora

(PARIS2024) FRANCE-PARIS-OLY-OPENING CEREMONY
STEPHANIE LECOCQ/XINHUA
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 19:40

Legendarni francuski veznjak tako će nakon godina iščekivanja napraviti veliki korak u trenerskoj karijeri i naslijediti Didiera Deschampsa

Jedan od najpoznatijih nogometnih insajdera Fabrizio Romano potvrdio je ono što se već dulje vrijeme najavljivalo – Zinedine Zidane preuzet će klupu francuske reprezentacije.

Legendarni francuski veznjak tako će nakon godina iščekivanja napraviti veliki korak u trenerskoj karijeri i naslijediti Didiera Deschampsa, koji će nakon utakmice za treće mjesto Svjetskog prvenstva protiv Engleske napustiti izborničku funkciju.

Zidane je kao trener najveći trag ostavio na klupi Real Madrida, s kojim je osvojio čak tri uzastopne Lige prvaka, a sada ga čeka najveći izazov u dosadašnjoj karijeri. Preuzimanje francuske reprezentacije za njega predstavlja povratak u nacionalni nogomet, ali i priliku da s momčadi prepunom vrhunskih igrača napadne najveće trofeje.

Deschamps se od klupe Francuske oprašta nakon iznimno uspješnog razdoblja. Pod njegovim vodstvom Francuzi su osvojili Svjetsko prvenstvo 2018. godine, igrali finale Mundijala 2022. te osvojili i Ligu nacija. Nakon njegovog odlaska, reprezentaciju će preuzeti čovjek koji je kao igrač već ispisao povijest francuskog nogometa, a sada će pokušati učiniti isto i u ulozi izbornika.
Ključne riječi
SP 2026.

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