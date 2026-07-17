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SLAVNI IMENJAK

Brazilska legenda o Ronaldu: 'Došao je do točke kada se mora suočiti s ograničenjima'

Club World Cup - Group A - Al Ahly v Inter Miami CF
HANNAH MCKAY/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 20:37

Ronaldo Nazário pritom ne smatra da je portugalski napadač nužno došao do kraja puta. Prema njegovu mišljenju, Ronaldo još uvijek može igrati na visokoj razini

Cristiano Ronaldo ni na ovom Svjetskom prvenstvu nije uspio odvesti Portugal do završnice. Portugalska reprezentacija zaustavljena je već u osmini finala, a 41-godišnji kapetan ponovno se našao pod povećalom javnosti. Iako je turnir završio s tri pogotka, od kojih su dva bila iz igre, a jedan iz jedanaesterca, njegova izdanja nisu ostavila dojam kakav se od njega očekivao.

Nakon novog razočaranja otvorilo se pitanje može li Ronaldo, unatoč nevjerojatnoj karijeri i dalje impresivnoj fizičkoj spremi, odgovoriti na zahtjeve nogometa na najvišoj razini. O njegovoj budućnosti progovorio je i njegov slavni brazilski imenjak Ronaldo Nazário, koji smatra da svaki sportaš prije ili kasnije mora prihvatiti ono što mu tijelo poručuje.

"Tijelo ti uglavnom samo kaže kada više ne možeš. Mislim da su i Cristiano i Neymar došli do određene točke u kojoj se moraju suočiti s fizičkim ograničenjima. Vrlo je teško boriti se protiv vlastitog tijela", rekao je legendarni Brazilac.

Ronaldo Nazário pritom ne smatra da je portugalski napadač nužno došao do kraja puta. Prema njegovu mišljenju, Ronaldo još uvijek može igrati na visokoj razini u Saudijskoj Arabiji, no Svjetsko prvenstvo predstavlja potpuno drugačiji izazov.

"Možda još uvijek može igrati u Saudijskoj Arabiji, ali Svjetsko prvenstvo nešto je sasvim drugo. Tada shvatiš koliko je sve teže i koliko je razina viša. Bez obzira na ljubav prema nogometu, tijelo na kraju odlučuje kada je vrijeme za kraj", poručio je.

Brazilski velikan pritom je govorio i iz osobnog iskustva. I sam je tijekom karijere morao prihvatiti da u jednom trenutku tijelo više ne može pratiti želje i ambicije koje sportaš ima.

Ronaldo je na ovogodišnjem turniru nastupio u svih pet utakmica Portugala, a jedini susret koji nije odigrao do samog kraja bio je onaj protiv Hrvatske, kada je zamijenjen u 81. minuti. Iako je ponovno bio među strijelcima, njegove predstave nisu bile na razini na koju je nogometna javnost navikla tijekom njegove veličanstvene karijere.

Zbog toga je nakon još jednog neuspješnog pokušaja osvajanja Svjetskog prvenstva ponovno aktualizirano pitanje hoće li Ronaldo nastaviti reprezentativnu karijeru ili će uskoro reći zbogom portugalskom dresu.

Ključne riječi
SP 2026.

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