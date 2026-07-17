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PAUZA ZA SPEKTAKL

Nema poluvremena od pola sata: FIFA otkrila koliko će trajati pauza u finalu SP-a

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 21:13

Nastupi izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) donijela je odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice Svjetskog prvenstva i ona će trajati 17 minuta, tek dvije minute duže od standardnih petnaest minuta.

Posljednjih dana su se pojavljivale razne informacije, do toga da će stanka između dva poluvremena finala na MetLife stadionu gdje će za naslov prvaka igrati nogometaši Argentine i Španjolske, trajati i više od pola sata.

Nastupi izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih šest minuta programirano je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.

Španjolcima je ovo tek drugi nastup u povijesti u finalu SP-a, a premijerni ulazak u finale rezultirao je i naslovom svjetskog prvaka 2010. godine.

Argentina će u nedjelju juriti prema četvrtom naslovu svjetskog prvaka, ranije je slavila 1978., 1986. i 2022. godine. Argentina će pokušati i obraniti naslov svjetskog prvaka što je ranije kroz povijest uspjelo samo dvjema reprezentacijama. Prvi put je to uspjela Italija 1934. i 1938., dok je potom Brazil osvojio dva naslova prvaka u nizu, 1958. i 1962. godine.

Dosad su Argentina i Španjolska igrali samo jednom na Svjetskom prvenstvu. Dogodilo se to 1966. kada je Argentina u grupnoj fazi, u Briminghamu, pobijedila 2-1.
Ključne riječi
SP 2026.

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